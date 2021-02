In de interactieve documentaire ‘Shield of Europe’ worden de leefomstandigheden op het eiland onverbloemd in beeld gebracht, tegen een achtergrond van Europees beleid. De kijker krijgt een intieme kijk in de levens van de mensen die vastzitten op de Griekse eilanden. Krings reisde meerdere keren af naar Lesbos en verbleef er in totaal drie maanden om deze documentaire te realiseren. Het werk dat terugkomt in de documentaire is onlangs genomineerd voor de Zilveren Camera 2020.

Krings bezocht kamp Moria voor het eerst in november 2019. Hij had eerder in vluchtelingenkampen gewerkt, maar was geschokt door de omstandigheden van het kamp op Europees grondgebied. “Het project ontstond uit mijn behoefte om uit te zoeken waarom vluchtelingen in deze schijnende omstandigheden moesten verblijven” zegt hij. “Toen ik erachter kwam dat het een gevolg was van Europees migratiebeleid, wilde ik de menselijkheid van de migranten laten zien, zodat de prijs van dit beleid tastbaar wordt.”

Uit recente testresultaten is gebleken dat in de bodem onder het kamp mogelijk een gevaarlijke hoeveelheid lood zit. Volgens Human Rights Watch heeft de Griekse regering bewust “mogelijke gezondheidsrisico’s voor bewoners en hulpverleners genegeerd.” Daarbij is het kamp oorspronkelijk bedoeld als tijdelijke oplossing. Een goede structurele oplossing laat vooralsnog op zich wachten.

Vluchtelingen die de oversteek naar Griekenland wagen komen sinds 2016 vast te zitten op de Griekse eilanden. Krings: “Sindsdien leven ze in mensonterende omstandigheden in uitpuilende kampen, terwijl ze wachten op de uitkomst van hun asielprocedure. Dat kan jaren duren. De lijdensweg die ze afleggen is het gevolg van beleidsbeslissingen die bedoeld zijn om migratie te voorkomen en af te schikken. Met deze documentaire kunnen politici zien welke impact hun beleid heeft op de levens van mensen zoals jij en ik.”