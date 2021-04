Kijk en luister op donderdag 6 mei om 20.00 uur naar het online dubbelinterview over de taal van fotografie met Tom Meerman, Ilvy Njiokiktjien en Hans van Helden. Bovendien kan er via een live chat vragen worden gesteld. In het dubbelinterview wordt er antwoord gegeven op vragen als: Hoe verwoord je de kracht van een foto? Hoe leg je uit dat sommige foto’s zo raken en impact hebben?

© Ilvy Njiokiktjien

Door de lockdown kan 033fotostad geen fysiek publiek ontvangen in het Rietveldpaviljoen, maar juist daarom vinden dit soort online initiatieven plaats. Het dubbelinterview is onderdeel van de expositie IMPACT – photos that matter. De expositie gaat over het werk van fotografen die op een indringende manier aandacht vragen voor bepaalde maatschappelijke situaties en die vaak ook hopen dat er door hun bijdrage verandering in gang wordt gebracht.

Tom Meerman

Tom Meerman fotografeert en praat over fotografie. Eind mei verschijnt zijn boek over de taal van fotografie. Hans van Helden, motor achter 033fotostad, interviewt Meerman over zijn kijk op fotografie en het bespreken ervan. Daarna gaatMeerman in gesprek met Ilvy Njiokiktjien, prijswinnende documentaire fotograaf, over hoe haar foto’s impact hebben en relevant zijn voor het publiek.

Ilvy Njiokiktjien

llvy Njiokiktjien volgt al 12 jaar Zuid-Afrikaanse jongeren die zijn geboren in de periode rondom de afschaffing van de apartheid, de zogenaamde Born Free generatie. Zij vraagt zich af hoe het leven van jongeren die geboren zijn in ‘vrijheid’ eruit ziet. Vrijheid op papier, want de sporen van apartheid zijn nog lang niet uitgewist.

Hans van Helden

Hans van Helden is voorzitter van het organisatieteam 033fotostad in het Rietveldpaviljoen. Onder leiding van 033fotostad is het Rietveldpaviljoen in ieder geval tot en met 2024 hét centrum voor fotografie-exposities en beeldcultuur. 033fotostad organiseert het hele jaar door afwisselende foto-exposities en laat deze hand-in-hand gaan met initiatieven van beeldend kunstenaars, schrijvers, theatermakers en muzikanten.

Deelname

Mee doen aan het dubbelinterview met live chat is mogelijk door een ticket te bestellen via de website 033fotostad.com/evenementen. Een ticket kost € 7,50. Pak die kans om jouw vragen te stellen aan Tom Meerman, Ilvy Njiokiktjien en Hans van Helden.