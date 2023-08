Onderwaterfoto’s in Museum Hilversum

terug

Wie droomt er niet van mooie onderwaterfoto’s? Op zaterdag 26 augustus kun je in Museum Hilversum terecht voor een spectaculair duikevent. Onder begeleiding van een duikinstructeur maak je onderwaterfoto’s van objecten in een groot bassin. Een aanrader voor iedereen die kennis wil maken met onderwaterfotografie.

© Helen Dowling – Still uit The Burning Time Slideshow, 2015

Wanneer je onder water wilt gaan fotograferen heb je de juiste apparatuur nodig. Pak deze kans om te experimenteren met een onderwatercamera (Olympus TG6). Je hebt geen duikbrevet nodig om mee te kunnen doen. Voor je gaat duiken krijg je informatie en uitleg voor het maken van de mooiste foto’s. Heb je een eigen snorkel en duikbril, neem die dan ook mee.

Feestelijke dag

In het museum is er deze dag nog meer leuks te ontdekken zijn. Voor iedereen die liever geen duik in het water maakt is er de mogelijkheid om de onderwaterwereld te ontdekken via een Virtual Reality-bril en kun je jezelf op de foto te zetten in een onderwater pop-up fotostudio. Ook zijn er extra instaprondleidingen om 14.00 en 15.00 uur. Deze activiteiten zijn gratis op vertoon van een geldig entreebewijs voor het museum.

Ontdek Happy Holidays

Sluit je bezoek af met een bezoek aan de inspirerende tentoonstelling Happy Holidays. Hierin tonen acht fotografen en kunstenaars hoe onze vakantie in de kunst gevierd wordt. De wereldberoemde fotografen Thomas Struth en Martin Parr onderzochten jarenlang wereldwijd het gedrag van mensen op toeristische plaatsen. Maar in tegenstelling tot vele toeristen, leggen beide fotografen de focus van hun foto’s niet op het wereldberoemde cultureel erfgoed maar juist op de kijker zelf. Terwijl de fotografie van Garrod Kirkwood nostalgische herinneringen aan een zonovergoten stranddag oproept, neemt kunstenaar Helen Dowling neemt je mee naar een wereld die zich ergens bevindt tussen dromen, werkelijkheid, boven water en onder water. Samen met Enda Bowe, Natacha de Mahieu, Sander van Wettum en Samson Kambalu nemen ze je mee op reis naar bekende en minder bekende toeristische plekken op aarde

Museum Hilversum organiseert het event samen met de Hilversumse duikschool Technical Diving College, Onderwaterhuis.NL en Gemeente Hilversum. Meer informatie over de tentoonstelling Happy Holidays en het duikevent vind je op www.museumhilversum.nl.