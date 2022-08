Expositie over mensenhandel in Rietveldpaviljoen 

terug

Mensenhandel komt in Nederland veel vaker voor dan we denken. Arbeidsuitbuiting, seksuele uitbuiting en criminele uitbuiting waarbij slachtoffers gedwongen worden tot het plegen van diefstal of het dealen van drugs; het lijkt onzichtbaar terwijl het soms onder onze ogen plaatsvindt.

© Joris-van-Gennip

Van donderdag 1 september t/m zondag 2 oktober vragen we in en buiten het Rietveldpaviljoen in Amersfoort aandacht voor mensenhandel; met foto’s, beelden, films, muziek, theater en speciale bijenkomsten.

© Sandra MInten, 27-11-2021 Vroomshoop, Open je Ogen, Indy Brinkhuis

Zes fotografen, allen zilveren camera winnaars, brengen mensenhandel op een indringende manier onder onze aandacht. Carla Kogelman, Saskia Aukema, Sandra Minten, Kees van de Veen en Joris van Gennip maakten speciaal voor de expositie Onder Onze Ogen in het Rietveldpaviljoen nieuw werk. Voor de buitenexpositie Open je Ogen voor mensenhandel die tegelijkertijd op de Zonnehof voor het Rietveldpaviljoen wordt getoond, maakte Ernst Coppejans een serie fotoportretten. De buitenexpositie is een initiatief van het Coördinatiecentrum Mensenhandel CoMensha in nauwe samenwerking met Stichting Open Mind.

Rondom de expositie organiseren we een uitgebreid randprogramma, waaronder twee films met gastspreker en nagesprek in Theater De Lieve Vrouw, muziek van het Hallehuiskoor en Pynarello in het Rietveldpaviljoen en ontmoetingen met exposanten. Een actueel overzicht vindt u op Aanstaande activiteiten | 033fotostad

