Oekraïne in de Visserhallen in IJmuiden

Van 6 november tot en met 18 december vindt in de Visserhallen te IJmuiden de expositie Oekraïneplaats met werk van fotografen uit Oekraïne en Nederland. Hun foto’s gaan niet alleen over de menselijke ellende en verwoesting die de oorlog met zich meebrengt. Ze geven ook een beeld van de mensen en de cultuur van Oekraïne, een land dat vecht voor zijn voortbestaan in vrijheid.

© Anna Korenyeva

Een van de exposanten is Alexander Chekmenev uit Kiev. Na de Russische inval fotografeerde hij in opdracht van The New York Times Magazine mensen die net als hij in Kiev bleven en zo goed mogelijk doorgingen met hun dagelijkse werk. Het zijn indrukwekkende portretten, die gekenmerkt worden door een Rembrandtesk gebruik van licht en donker.

© Alexander Chekmenev

De Nederlandse fotograaf Eddy van Wessel werkt veel in conflictgebieden. In Oekraïne fotografeerde hij aan de frontlijn. Zijn foto’s zijn regelmatig te zien in Nederlandse en buitenlandse dagbladen en andere media. Zijn zwart-witfoto’s laten nietsontziend de rauwe werkelijkheid van de oorlog zien.

Sasha Maslov woont en werkt New York. Hij is vooral bekend om de sociale documentaire projecten die hij maakte in zijn geboorteland Oekraïne en andere landen in Oost-Europa. Na de Russische inval fotografeerde hij de inwoners van zwaar beschadigde steden.

Ilvy Njiokiktjien (Nederland) ging in maart 2022 Lviv om verslag te doen van het dagelijks leven in de stad. Daarbij richtte zij zich met name op leden van de LGBTQI-gemeenschap en de manier waarop zij omgaan met de gevolgen van de Russische invasie.

De overige exposanten zijn Maria Volkova, Alina Smutko, Olena Lanova, Irina Bogomolenko en Anna Korenyeva, allen uit Oekraïne, en de Nederlandse fotograaf Joris van Gennip.

De tentoonstelling in de Visserhallen is een uitgebreidere versie van de expositie Focus op Oekraïne, die eerder dit jaar plaatsvond bij Expoost in Hoorn. Deze expositie werd samengesteld door fotograaf Kenneth Stamp en Roos Schouw, uitgever en hoofdredacteur van het fototijdschrift Focus.

De expositie Oekraïne vindt plaats van 6 november tot en met 18 december 2022

en is geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Visserhallen, Duinstraat 4, 1975 DC IJmuiden

www.visserhallen.nl