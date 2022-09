terug

Noorderlicht en de Akerk presenteren een tentoonstelling over Oekraïense fotografie van

de zeventiger jaren tot aan nu. We zien werk van bekende en minder bekende fotografen, van jonge talenten tot aan kunstenaars uit het canon van de Oekraïense fotografie.

© Viktor and Sergiy Kochetov – “Cadets in Winter Near The Pioneer Stadium”, (1989)

Tijdens de expositie is werk te zien van: Paraska Plytka-Horytsvit, Valeriy Miloserdov, Oleksandr Suprun, Evgeniy Pavlov, Rita Ostrovskaya, Maxim Dondyuk, Sasha Kurmaz, Elena Subach, Andriy Lomakin, Kirill Golovchenko, Mikhail Palinchak, Dmytro Kozatsky, Alexander Chekmenev, Victor & Sergey Kochetov, Vladyslav Krasnoschock, Oksana Parafeniuk, Mila Teshaieva, Viacheslav Poliakov, Mykola Ridnyj, Lisa Bukreieva, Mstyslav Chernov, Dmytro Kozatskyi en meer.



Hun werken zijn te bekijken in de Akerk in Groningen. Oekraïne: het pad naar vrijheid is nog te bezoeken tot en met 4 december 2022. Meer informatie over de kaartverkoop is te vinden op de website van de Akerk. Tickets voor de opening tijdens de Groninger Museumnacht zijn hier verkrijgbaar. Meer informatie over het getoonde werk is op de Noorderlicht website te vinden.

© Alexander Chekmenev – Passport (1994)



Oekraïne: het pad naar vrijheid

Oekraïense fotografie is nog nauwelijks bekend buiten het eigen land. Dit is op internationaal vlak de eerste aanzet tot een anthologie van Oekraïense fotografie. De tentoonstelling wordt samengesteld door Kateryna Radchenko, curator van het Oekraïense festival Odessa Photo Days, samen met Noorderlicht hoofdcurator Wim Melis.

Van het opgelegde juk van de Sovjet-Unie, tot de oorlog van nu die elke fotograaf in Oekraïne tot oorlogsfotograaf heeft gemaakt, maken Oekraïense fotografen in deze tentoonstelling pijnlijk duidelijk hoe kunst tegelijkertijd autonoom is en een spiegel van de turbulente samenleving waarin zij tot stand komt.

Het politieke klimaat in Oekraïne is altijd beladen geweest en dat zien we terug in het werk van haar kunstenaars. In de tentoonstelling zal dan ook tevens werk te zien zijn dat reflecteert op de huidige oorlog die ons in het Westen compleet overviel.

Dit is een coproductie van Noorderlicht, de Akerk en de organisatoren van ‘The Information Front’, een driedelige publicatiereeks met werk van Oekraïense fotografen over de oorlog. Tijdens de tentoonstelling verschijnt de tweede uitgave, die tevens zal fungeren als catalogus bij deze tentoonstelling.



De tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt door het vfonds, Stichting Beringer Hazewinkel, Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen en Stichting Vrederijk.

De Akerk is onderdeel van Stichting Oude Groninger Kerken.