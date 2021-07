Om alvast een idee te geven van de 28e editie van het Noorderlicht Internationaal Fotofestival 2021, dat op 7 augustus begint, nodigde festivalcurator Paulien Dresscher kunstenaar en ontwerper Simone C Niquille uit om vanaf 10 juli haar videowerk ‘Sorting Song’ (2021) te laten zien in het Tschumipaviljoen in Groningen. In haar film toont Niquille huiselijke voorwerpen in een soort eeuwigdurende dubbelzinnigheid: een vaas wordt een schaal, een sofa een bank, een stoel een toilet. Maar waar eindigt de schaal en begint de vaas: de wereld wordt geconstrueerd door voortdurend onderhandelen. Deze objectgrenzen lijken misschien triviaal, maar zijn essentieel voor het ontwikkelen van datasets, die computervisie-systemen trainen om objecten in overzichtelijke categorieën te sorteren. Met wie onderhandelt de machine?

‘Sorting Song’ toont objecten uit een trainingsdataset van Imperial College London, een grootschalige bibliotheek van 3D-modellen, plattegronden en objecten, samengesteld om ‘zicht’ te ontwikkelen voor toekomstige huishoudelijke robots. De moeilijkheden bij het puur op vorm sorteren van objecten worden duidelijk wanneer een rolstoel, een toilet en een elektrische stoel allemaal in dezelfde categorie blijken te staan. De gegevens zijn ontdaan van hun context, om robots te trainen die uiteindelijk met mensen zullen samenleven. Het werk wil, vermomd als een educatief kinderliedje, verder kijken dan wat onschuldig en naïef lijkt en ons wijzen op een wereld van gecodeerde aannames.

Simone C Niquille (1987, Zwitserland) houdt zich in haar werk bezig met de processen, technologie en esthetiek van de digitalisering van het menselijk lichaam.

Mogelijk gemaakt door de Pax Art Award 2020, wordt dit werk in Groningen getoond als site-specific installatie in het Tschumipaviljoen in Groningen, als onderdeel van het Noorderlicht Festival ‘The Makeable Mind’.

Tschumipaviljoen Het Tschumipaviljoen is ontworpen door de Frans-Zwitserse architect Bernard Tschumi (1944) en werd in 1990 in Groningen gerealiseerd in het kader van ‘What a Wonderfull World! Music Video’s in Architecture’. Doel van deze manifestatie was om zowel de samenhang als de grenzen tussen kunst, beeldcultuur, architectuur en openbare ruimte te verkennen. Inmiddels zijn er meer dan honderd producties in het prachtige paviljoen gepresenteerd.