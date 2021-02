Het Noorderlicht Internationaal Fotofestival zet voor de tweede keer een Open Student Call uit. De editie van 2020 was een groot succes; 144 studenten uit 37 landen exposeerden op het landgoed achter Museum Belvédère in Heerenveen. Het thema van de 28e editie van het festival, in de zomer van 2021, is ‘The Makeable Mind’, dat de relatie tussen visuele cultuur en de werkelijkheid verkent. Wat is de invloed van beeldtechnologieën, communicatiemedia en (burger)journalistiek op ons denken?

Er is iets fundamenteels aan het veranderen in hoe wij de wereld zien en in hoe de wereld aan ons visueel getoond wordt. Ten eerste hebben digitale technologieën de afgelopen decennia de betrouwbaarheid van het fotografisch, filmisch of beeldend medium als ‘venster op de werkelijkheid’ aangetast. Ten tweede is het internet een cruciale bron van informatie geworden, met een grote impact op ons wereldbeeld; halve, hele en lege waarheden worden van alle kanten op ons afgevuurd. We worden continu gevraagd te oordelen: wat en wie vertrouwen we?

OPROEP

Noorderlicht vraagt studenten wereldwijd om vast te leggen wat het voor hen betekent in een wereld te leven die weinig houvast lijkt te bieden. Doorzie jij bijvoorbeeld fake news? Kun je ‘echt’ van ‘niet echt’ onderscheiden? En is dat onderscheid er eigenlijk wel? Leg in één beeld (lens-based of computer-generated) vast wat voor jou voelt als ‘de werkelijkheid’.

INZENDEN

Let op: het gaat dus om een single shot! Uit alle beelden stellen we een tentoonstelling samen in een later te bepalen vorm. Deelnemen aan de call betekent dus meteen ook deelnemen aan het festival. Ook geef je toestemming aan Noorderlicht om je beeld te gebruiken op haar website en sociale media, uiteraard met naamsvermelding.

Beeld

Bestandsformaat: maximale (native) resolutie van je camera, zodat we op groot formaat kunnen printen. RGB, high res JPEG of TIFF, printklaar. De bestandsnaam bevat de naam van de maker, een titel en/of een bijschrift.

En verder

– korte toelichting op het beeld van ongeveer 50 woorden

– naam en geboortejaar

– nationaliteit

– welke studie je volgt, en waar

– links naar je social mediakanalen

– URL van je website (indien van toepassing)

Stuur je bijdrage voor 17 mei 2021 naar openstudentcall@noorderlicht.com. Gebruik een fileservice zoals WeTransfer als het bestand te groot is om als email bijlage te sturen.

De Open Call als pdf.