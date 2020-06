Het Noorderlicht Internationaal Fotofestival 2020, GENERATION Z, vindt van 18 juli t/m 20 september plaats op vier locaties in Heerenveen en Groningen. De 27e editie gaat over het denkkader en de energie van de jongste generatie wereldburgers, geboren na 1995. Hoe staan ze in de maatschappij, hoe zien ze hun toekomst, wat zijn hun ambities? Door te focussen op hun grondhouding probeert Noorderlicht hun leefwereld inzichtelijk maken. Inmiddels is voor het festival een scherpe selectie gemaakt, die een beeld geeft van een generatie die inzet op fundamentele emancipatieprocessen.

DEELNEMERS

Elena Aya Bundurakis (GR) | Els Zweerink (NL) | Ine Lamers (NL) | Jan Stradtmann (DE) | Lavinia Xausa (IT) | Lena Kuzmich (AT) | Lisandro Suriel (SX) | Madeline Swainhart (US) | Marie Lukasiewicz (FR) | Martine Stig (NL) | Massimiliano Rossetto (CH) | Amal Alhaag (NL) & Nadine Stijns (NL) | Nael Quraishi (GB) | Oktawian Jurczykowski (PL) | Oliver Ressler (AT) | Ra Solaris (PL) | Sebastian Steveniers (BE) | Sydney Rahimtoola (VS) | Tanya Klimovich (RU) | Tasio Bidegain (ES/FR) | Tommy Smits (NL) & Daniel Dmyszewicz (NL) | Verena Blok (NL) | Victor Naumovski (MK) | Sheng-Wen Lo (TW) | Pilvi Takala (FI)

YOUNG CURATORS 2020

Noorderlicht geeft een vervolg aan het mentorprogramma Young Curators, dat vorig jaar werd ingezet. Twee jonge curatoren stellen onder leiding van Noorderlicht een tentoonstelling samen in de Noorderlicht Studio, die thematisch flankeert aan het hoofdfestival. De curatoren voor de 2020-editie zijn Sydney Rahimtoola (US, 1993) en Hanane El Ouardani (NL, 1994). Dit festivalonderdeel begint op zaterdag 4 juli.

DEELNEMERS

Hassan Kurbanbaev (UZ) | Karolina Wojtas (PL) | Malou Bumbum (DK) | Randa Maroufi (FR) | Shadman Shahid (BD) | Alicia Mersy (CA) | Ilyes Griyeb (MA) | Sarker Protick (BD)

OPEN STUDENT CALL: NOORDERLICHT FUTURAMA

Naast de open call voor het hoofdfestival, heeft Noorderlicht een internationale Open Student Call uitgezet, waarin studenten die lens-based media werd gevraagd om in één beeld een genuanceerd inzicht te geven van hun toekomstvisie, in het licht van de covid-19-uitbraak. Noorderlicht ontving rond de 130 inzendingen van alle continenten. Gezamenlijk krijgen deze beelden een plek in het festival als Futurama en geven zo een stem geven aan een generatie in uitzonderlijke tijden. Meer over de Open Student Call.

NOORDERLICHT INTERNATIONAAL FOTOFESTIVAL 2020

GENERATION Z

Main Festival

Museum Belvédère, Afslag BLV & Museum Heerenveen (alle Heerenveen)

18 juli – 20 september 2020

Young Curators

Noorderlicht Studio (Groningen)

4 juli – 20 september 2020

