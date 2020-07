Het Noorderlicht Internationaal Fotofestival 2020 begint op zaterdag 4 juli in de Noorderlicht Studio in Groningen met de tentoonstelling ‘Tell me,’. Sydney Rahimtoola (US, 1993) en Hanane El Ouardani (NL, 1994) werden geselecteerd voor de tweede editie van het mentor-programma Young Curators en werpen onder begeleiding van de gastcurator en het Noorderlicht-team een eigenzinnige blik op het festivalthema van dit jaar: Generatie Z.

TELL ME,

Met hun eigen praktijk als kunstenaars als startpunt stelden Rahimtoola en El Ouardani de tentoonstelling samen. Ze willen de diversiteit tonen die in het huidige culturele klimaat vaak niet aan bod komt en daarmee het belang benadrukken van samen kunnen leven. De acht kunstenaars in ‘Tell me,’ komen dan ook uit zeer verschillende delen van de wereld en vertegenwoordigen diverse spectra van culturele identiteit. Wat ze delen, is hun flair voor het vertellen van inclusieve verhalen, die een weerspiegeling zijn van hun belevingswereld. Soms botsen de verhalen met elkaar, dan weer vullen ze elkaar aan. Maar juist dat toont de rijkdom en veelkleurigheid van identiteitsvraagstukken en laat zien dat de verhalen van deze nieuwe generatie creatieve makers uitstekend naast elkaar kunnen bestaan.

DEELNEMENDE KUNSTENAARS

Hassan Kurbanbaev (UZ) | Karolina Wojtas (PL) | Malou Bumbum (DK) | Randa Maroufi (FR) | Shadman Shahid (BD) | Alicia Mersy (CA) | Ilyes Griyeb (MA) | Sarker Protick (BD)

Noorderlicht Studio

4 juli – 20 september 2020

Akerkhof 12, Groningen

di t/m zo van 11 tot 18 uur

Noorderlicht Internationaal Fotofestival 2020

GENERATION Z

De tentoonstelling ‘Tell me,’ in de Noorderlicht Studio in Groningen vormt de opmaat naar het volledige festival, dat op 18 juli van start gaat op drie locaties in Heerenveen. In deze 27e editie, waarin Generatie Z centraal staat, plaatst Noorderlicht de omgang met identiteitsvraagstukken en de ongewisse toekomst van deze generatie in een caleidoscopisch perspectief. Curator: Robert Jan Verhagen.

Heerenveen: Museum Belvédère, Afslag BLV en Museum Galerie Heerenveen

18 juli – 20 september 2020

