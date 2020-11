Door alle verschuivingen presenteert No orderlicht met haar partners de opening van twee nieuwe tentoonstellingen in het tijdsbestek van een paar dagen. Donderdag opent in de Der Aa-kerk de grote Stones-expositie ‘Gimme Shelter’, een samenwerking met de Stichting Oude Groninger Kerken. En aanstaande zaterdag 21 november gaat de multimedia-tentoonstelling ‘Tegenspoed’, verhalen over armoede’ van documentaire fotograaf Dirk-Jan Visser van start in, en gemaakt met Gevangenismuseum Veenhuizen.

GIMME SHELTER – THE STONES IN BEELD

De grote Stones-tentoonstelling in de Der Aa-kerk presenteert fotografie uit de begintijd van de Stones door vier gerenommeerde fotografen (Bent Rej, Rob Bosboom, Claude Vanheye en Gijsbert Hanekroot), een documentaire van Nick Landman over het Stones-concert in Groningen in 1999, bekende en onbekende tv-fragmenten, het interview van Boudewijn Büch met Mick Jagger uit 1987, de documentaires ‘I Am a Rolling Stone’ en ‘Charlie Is My Darling’ (Peter Lorrimer Whitehead, 1965) en interviews met alle Stones. Er is een kleine boeken- en platenmarkt en in de Noorderlicht Studio wordt vanaf 28 november een fraaie greep uit collecties van twee verzamelaars tentoongesteld. De vormgeving van de tentoonstelling is in handen van Studio 212 Fahrenheit, zij ontwierpen een covid-proof route door de prachtige Der Aa-kerk.



DIRK-JAN VISSER – TEGENSPOED, VERHALEN OVER ARMOEDE

Hoe ziet je leven eruit als je in Nederland in armoede leeft? Hoe werkt het maatschappelijk vangnet voor mensen met financiële tegenspoed? Documentair fotograaf Dirk-Jan Visser, Noorderlicht en Gevangenismuseum Veenhuizen onderzoeken dit in de multimediale tentoonstelling ‘Tegenspoed, verhalen over armoede’. De expositie maakt met fotografie, video en objecten inzichtelijk hoe ingewikkeld het systeem van armoedebestrijding en schuldhulpverlening is.

