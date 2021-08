Op zaterdag 7 augustus opent op meerdere locaties in stad en provincie het Groningse gedeelte van ‘The Makeable Mind’, de 28ste editie van het Noorderlicht International Fotofestival. Het festival is met ingang van dit jaar een biënnale vindt plaats in Groningen en Friesland, met een extra tentoonstelling in Den Haag.

Op zestien locaties, met drie werken in opdracht en meer dan zeventig deelnemers gaat deze aflevering over de toenemende worsteling van de mens met de begrippen ‘waarheid’ en ‘werkelijkheid’. Halve, hele en lege waarheden worden van alle kanten op ons afgevuurd en we worden continu gevraagd te oordelen: wat en wie vertrouwen we? En als iets fake is, maar wel echte gevolgen heeft, is het dan nog steeds fake? Wat voor nieuwe werelden en werkelijkheden ontstaan er door onze op hol geslagen beeldcultuur en technisch ongekende mogelijkheden, vraagt Noorderlicht zich af tijdens ‘The Makeable Mind’.

THE MAKEABLE MIND

Curators: Paulien Dresscher & George Knegtel

Kunstenaars: Alfonso Almendros (ES) | Ali Eslami (IR) & Klasien van de Zandschulp (NL) |Andrea Stultiens (NL) | Aristidis Schnelzer (DE) | ARK (Federico Campagna, Louis Braddock Clarke, Roosje Klap, Arran Lyon, Senka Milutonovic, Teoniki Rozynek, Valentin Vogelmann, Zuzanna Zgierska) (NL) | Bas Uterwijk (NL) | Beatrice Schuett Moumdjian (BG) | Camille Lévêque (FR) & Lucie Khahoutian (FR) | Daniel Mayrit (ES) | David Magnusson (SE) | Diego Moreno (MX) | Elena Efeoglou (GR) | Eleonora Calvelli (IT) | Elisa Maenhout (BE) | Evan Roth (US) | Ewa Doroszenko (PL) | Federico Estol (UY) | Flora Reznik (AR) | Florian Göttke (DE) | Floris Kaayk (NL) | Forensic Architecture (GB) | Frederik Heyman (BE) | Gaetan Boisson (FR) | Grayson Cooke (NZ) | Helmut Smits (NL) | Hester Scheurwater (NL) | Ilona Szwarc (PL) | Jacques Perconte (FR) | Jan Robert Leegte (NL) | Joe Paul Cyriac (IN) | Joel Jimenez (CR) | Latipa (US) | Lisa di Donato (US) | Lisa Hoffman (DE) | Lisa van Casand (NL) | Manuela Braunmüller (DE) | Mara Sánchez-Renero (MX) | Marco Frauchiger (CH) | Margit Lukács (NL) & Persijn Broersen (NL) | Marjolein Blom (NL) | Marta Zgierska (PL) | Sijia Ma (CN) | Natalia Kepesz (PL) | Nathaniel White (GB) | Polymorf (NL) | Rick Pushinsky (GB) | Sam ten Thij (NL) | Santiago Martinelli (AR) | Silas Bahr (DE) | Simone C Niquille (CH/NL) | Stephanie Dinkins (US) | Stephanie Lepp (US) | Sumi Anjuman (BD) | Tamara Shogaolu (US) | Thomas Kuijpers (NL) | Walter Costa (IT) | Sheung Yiu (HK)

YOUNG CURATORS – SPLINTERED THOUGHTS AND FRAGILE PLOTS

Curators: Tiiu Meiner en Rawad Baaklini

Kunstenaars: Walid Raad (LB) | Liza Wolters (NL) | Ceola Tunstall-Behrens (GB) | Alaa Abu Asad (PS) | Jacob Dwyer (GB) | Micheline Nahra (LB) | Maria Khatchadourian (LB) | Sergi Casero (ES) | Emirhan Hakin (TR) | Sherida Kuffour (NL) | Sarane Mathis (FR)

Groningen: 7 augustus t/m 3 oktober

Friesland: 4 september t/m 31 oktober

Den Haag: 28 augustus t/m 28 november

locaties Groningen De Akerk, Noorderlicht Studio, Pictura, NP3|RE:Search:Gallery, Forum Groningen, Oude Camerabioscoop *, Kunstpunt Groningen, Tschumipaviljoen, NP#|eMMA en Artphy | locaties Friesland Afslag BLV, Museum Heerenveen, Museumkerk Wierum, Theaterkerk Nes, Gemaal De Heining en Gemaal Ropta | locatie Den Haag Museum voor Beeld en Geluid