Afgelopen weekend is de 27e editie van het Noorderlicht Internationaal Fotofestival: Generation Z geopend. Op vier locaties in Heerenveen en Groningen is tot en met 20 september werk van 36 fotografen en filmmakers te zien, dat gaat over het denkkader en de energie van de jongste generatie wereldburgers, geboren na 1995. Hoe staan ze in de maatschappij, hoe zien ze hun toekomst, wat zijn hun ambities?

© Nadine Stijns & Amal Alhaag – uit de serie ‘The Anarchist Citizenship: Ode to Youthful Daredevils’ (2017-lopend)

Generation Z

De door gastcurator Robert Jan Verhagen geselecteerde kunstenaars schetsen een beeld van een generatie die een oneindige hoeveelheid informatie tot haar beschikking heeft, zich geconfronteerd ziet met een uitgeputte aarde en opgroeit in een tijd van economische stagnatie en nationalistische sentimenten. Maar ook maken we kennis met een groep die inzet op fundamentele emancipatieprocessen, duurzaamheid en inclusiviteit. Generatie Z staat voor een omslag in denken en handelen, die alle generaties zal raken. Meer info.

Open Student Call: Noorderlicht Futurama

Noorderlicht heeft, naast de reguliere open call, ook een Open Student Call uitgezet voor ‘Generation Z’. We vroegen studenten visuele media wereldwijd om in één beeld uiting te geven aan de impact van de coronacrisis op hun leven. We ontvingen maar liefst 144 inzendingen uit 37 landen, die worden tentoongesteld in Museumpark Landgoed Oranjewoud. Meer info.

Noorderlicht Studio: Young Curators

Begin juli startte in de Noorderlicht Studio in Groningen al het eerste onderdeel: ‘Tell me,’. Sydney Rahimtoola (US, 1993) en Hanane El Ouardani (NL, 1994) programmeerden de tweede editie van het mentor-programma Young Curators en nodigden acht kunstenaars uit, die een eigenzinnige blik op het festivalthema werpen. Meer info.

Imagining Science: Robin Alysha Clemens

In Museum Belvédère is een preview te zien van de serie ‘Emerging Adulthood’ (werktitel) die de Nederlandse fotograaf Robin Alysha Clemens (1992) maakt in het kader van de het meerjarige samenwerkingsproject ‘Imagining Science’ van Noorderlicht en de Rijksuniversiteit Groningen. Meer info.

KAARTVERKOOP EN RESERVEREN

Het festival vindt plaats in Museum Belvédère, Afslag BLV en Museum Galerie Heerenveen (alle Heerenveen) en de Noorderlicht Studio Groningen.

Voor Museum Belvédère en de Noorderlicht Studio moet gereserveerd worden.De beide andere locaties zijn gratis toegankelijk en daarvoor hoeft geen reservering gedaan te worden. Er zijn deze editie geen passe-partouts.

Hier meer info over toegangsprijzen, openingstijden, bereikbaarheid en reserveren.

NOORDERLICHT INTERNATIONAAL FOTOFESTIVAL 2020

GENERATION Z

Museum Belvédère, Afslag BLV & Museum Heerenveen (alle Heerenveen)

Studio Noorderlicht, Groningen

18 juli – 20 september 2020

website Noorderlicht