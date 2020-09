Ze fotografeerde al tal van bekende personen: Hans Teeuwen, Louis Theroux, Kiefer Sutherland, Nile Rodgers, Ziggy Marley, Charlotte Rampling, Wim Kieft en Cécile Narinx, om er maar een paar te noemen. Maar nooit kwam Volkskrant-fotograaf Els Zweerink (1971) dichter bij haar onderwerp dan in de fotoserie ‘Sammie – dwars door de lens’, te zien in Museum Belvédère tijdens het Noorderlicht Internationaal Fotofestival ‘Generation Z’. Op zondag 13 september zijn Els Zweerink, haar zoon Sammie en een groot deel van zijn vriendengroep te gast in Heerenveen. We nodigen u van harte uit om erbij te zijn.

In haar serie vertelt Els Zweerink op intieme wijze hoe ze dankzij de camera contact blijft houden met haar zoon Sammie (2000), vanaf het moment dat ze hem dreigt te verliezen: zijn achttiende verjaardag. Die dag mag hij voor het eerst legaal een joint kopen, die hij omhooghoudt en daarbij zijn moeder triomfantelijk, maar ook zoekend aankijkt. Zweerink legt het moment vast en volgt haar zoon sindsdien van dichtbij. Door Sammie door de lens van haar camera te bekijken, lukt het haar om wat afstand te nemen van haar zorgen en begint ze hem ook anders te zien. Zo ontstond op organische wijze een work-in-progress. Els fotografeert haar zoon en zijn uitgebreide, hechte vriendengroep nog steeds, is zelfs opgenomen in hun WhatsApp-groep en werkt zo verder aan haar indrukwekkende serie.



ELS, SAMMIE EN ZIJN VRIENDEN KOMEN NAAR HEERENVEEN

Op zondag 13 september komen Els Zweerink, haar zoon Sammie en een stuk of vijftien vrienden en vriendinnen uit zijn ‘squah’ naar Museum Belvédère voor een artist talk en een fotoshoot. Aanvang is 17 uur. Eerst vertelt Els in groepjes van tien iets over haar tentoongestelde serie, degenen die niet aan de beurt zijn hebben dan rustig de kans om de rest van het festival ‘Generation Z’ te bekijken. Vanaf 18 uur gaat ze de vriendengroep fotograferen voor haar serie, u kunt zien hoe ze werkt en vragen stellen. Via verloting winnen drie mensen uit het publiek een portretfoto door Els, die ze ter plekke maakt. Na een informeel drankje met zijn allen sluiten we af om ongeveer 19.30 uur en krijgt u nog een klein cadeautje mee.



Uiteraard is het hele programma covid-proof. Er kunnen maximaal veertig personen bij zijn, vol = vol! Hier kunt u kaartjes bestellen.

MEER INFO

– Lees hier meer over Els’ serie op de website van Noorderlicht.

– Lees hier een artikel van Evelien van Veen over de serie in Volkskrant Magazine.

– Luister en kijk hier naar een interview met Els en Sammie op NPO Radio 1

– Bekijk hier de website van Els.

ELS ZWEERINK FOTOGRAFEERT

zondag 13 september, 17 uur

Museum Belvédère, Heerenveen

€ 10,-

tickets