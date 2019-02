World Press Photo nominaties 2019

Dit jaar stuurden 4738 fotografen uit 129 landen 78,801 afbeeldingen in. Een onafhankelijke jury bestaande uit toonaangevende professionele fotografen selecteerden de winnende foto’s en de verhalen die ertoe doen.

De 2019 genomineerden uit de World Press Photo Contest zijn 43 fotografen uit 25 landen: Australië, België, Brazilië, Canada, Tsjechië, Egypte, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Iran, Italië, Mexico, Nederland, Noorwegen, Filippijnen, Portugal, Rusland, Zuid Afrika, Spanje, Zweden, Syrië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Venezuela. Van deze genomineerden zijn 14 fotografen vrouwen (32%), wat een aanzienlijke stijging betekent ten opzichte van de 2018 Fotowedstrijd, toen 12% van de genomineerden vrouwelijke fotografen waren.

De drie genomineerden voor World Press Photo Story of the Year zijn: The Lake Chad Crisis van Marco Gualazzini (Italië), genomineerd in de categorie ‘Environment’; The Migrant Caravan van Pieter Ten Hoopen (Nederland / Zweden), in de categorie ‘Spotnieuws’; en Yemen Crisis door Lorenzo Tugnoli (Italië), in de categorie ‘Algemeen nieuws’.

De onafhankelijke jury selecteerde ook zes genomineerden voor World Press Photo van het Jaar

Victims of an Alleged Gasaanval Ontvang behandeling in Oost-Ghouta door Mohammed Badra (Syrië), genomineerd in de categorie ‘Spotnieuws’. Almajiri Boy door Marco Gualazzini (Italië), in de categorie ‘Milieu’. Zwanger zijn na FARC kinderverbod door Catalina Martin-Chico (Frankrijk / Spanje), in de categorie ‘Hedendaagse zaken’. De verdwijning van Jamal Khashoggi door Chris McGrath (Australië), in de categorie ‘Algemeen nieuws’. Crying Girl on the Border van John Moore (Verenigde Staten), in de categorie ‘Spotnieuws’, Akashinga – the Brave Ones van Brent Stirton (Zuid-Afrika), in de categorie ‘Milieu’.

De jury nomineerde ook drie afzonderlijke afbeeldingen en drie verhalen in elk van de acht categorieën van de 2019 fotowedstrijd: hedendaagse thema’s, algemeen nieuws, milieu, natuur, langetermijnprojecten, portretten, spotnieuws en sport.

Aankondiging winnaars in April

De winnaars van de 2019 Photo Contest en de 2019 Digital Storytelling Contest worden bekend gemaakt tijdens de Awardshow die plaatsvindt op 11 april in Amsterdam. Alle genomineerden zullen worden uitgenodigd om de ceremonie bij te wonen, evenals het World Press Photo Festival 2019, dat plaatsvindt op 12-13 april in Amsterdam.