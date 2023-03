Nominaties SO Awards 2023

terug

Dit zijn de fotografen die de prachtige nominatie ‘Selected by SO 2023’ ontvangen: Bonnita Postma, Chantal Heijnen, Eelco Wortman, Farren van Wyk, Iris Haverkamp Begemann, Jaap Scheeren & Luke Stephenson, Jaap van den Beukel, Jakob van Vliet, Jurre Rompa, Nick van Tiem, Peter Gerritsen, Sarah Mei Herman, Stacii Samidin, Tony Dočekal, Van Santen & Bolleurs en Zahra Reijs. Van de studenten zijn Elizar Veerman, Katerina Motylova, Mariëtte Lock en Tineke van der Pouw Kraan genomineerd. De jury zag in 2023 veel verhaal en durf. Zowel techniek, kleur en compositie als eigenheid raakten de jury. Een aantal ontwikkelingen viel de jury op dit jaar.

© SO2023 Bonnita Postma

Micro-histories

Traditionele documentairefotografie laat geschiedenis zien op afstand. De fotografen van nu willen dichtbij kunnen komen. Zij maken verbinding met grotere thema’s door bijvoorbeeld te kijken naar hun vrienden of familiegeschiedenis. Zo vertellen zij een groter verhaal.

© SO2023 Iris Haverkamp Begemann

Van strijdend empowerment naar alledaagse realiteit

LHBTI en transseksualiteit is een onderwerp dat we veel terugzagen. In het algemene mediabeeld is dat niet het geval, maar wel in de fotografie van dit jaar. En wat voor fotografie. Het was fresh, met een nieuwe blik. Het beeld van strijdend empowerment is vervangen door een alledaagse realiteit. De series die we zagen, zoomden vaak in op hoe mensen met elkaar omgaan in een groep. In die context was transseksualiteit bijna een subonderwerp. Het stadium waarin deze groep zich in fotografie moet bewijzen, is voorbij. Er komt nu een alledaagsheid om de hoek kijken en dat is mooi om te zien.

© SO2023 Nick van Tiem

Bekijk alle portfolio’s van de genomineerden op de website van DuPho. https://www.dupho.nl/so-award Het werk zal ook te zien zijn van 27 maart tot 16 mei in Capital C en op Abri’s door het centrum van Amsterdam.

© SO2023 Jaap Scheeren Luke Stephenson

Over SO

Tijdens deze fotografie-wedstrijd krijgen fotografen jaarlijks de mogelijkheid om het podium te pakken. Door niet alleen de winnaar maar alle geselecteerden een groot podium te geven, onderstreept SO de missie om zoveel mogelijk fotografen voor te stellen aan een uitgebreid netwerk.

© SO2023 Sarah Mei Herman

De jury

Arno Haijtema, redacteur Volkskrant

Gijs van den Berg, creatief directeur en partner KesselsKramer Jouk Oosterhof, fotograaf

Meryem Slimani, fotograaf en art-director

Valeria Posada Villada, curator public practice Foam

Bekendmaking winnaars

Op donderdagavond 20 april worden de winnaars bekend gemaakt in de creatieve hub Capital C tijdens een feestelijke prijsuitreiking en het netwerkdiner.

Over DuPho

DuPho, Dutch Photographers, is de organisator van de SO 2023 Award en is de beroepsorganisatie voor professionele fotografen.