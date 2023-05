Nikon presenteert de Z8 bij Photo London

terug

In een wervelend persevent in Somerset House tijdens Photo London heeft Nikon de langverwachte Nikon Z8 aangekondigd. Met dezelfde talloze Z 9-functies, maar een lichtere camerabody, biedt de gloednieuwe Z 8 een ongelofelijke flexibiliteit waarmee hybride filmmakers/fotografen hun visie tot leven kunnen brengen.

De Z 8 combineert indrukwekkende prestaties met een compact ontwerp en is daardoor een uitstekende partner van de Z 9 en een creatieve opvolger van de D850. De body van de Z 8 weegt slechts circa 910 gram en is 30% kleiner dan die van de Z 9 en 15% kleiner dan die van de D850. Dit is de perfecte hybride camera voor filmmakers die een lichtere camerabody willen voor het maken van opnamen uit de hand of een full-frame camera die perfect past op elke videorig, inclusief de meeste gimbals.

De Z 8 is een echte krachtpatser voor het maken van foto’s en video ́s en biedt met zijn 45,7 megapixels voor foto ́s en de eigen videoresolutie van 8,3K vele mogelijkheden. Dezelfde stacked CMOS-sensor en EXPEED 7-processor als bij de Z 9 waarborgen een spectaculaire beeldkwaliteit en bieden filmmakers een maximale flexibiliteit om zich aan elke workflow aan te passen. Video kan met allerlei verschillende beeldsnelheden en codecs worden opgenomen, waaronder 12-bits RAW voor videobeelden van maximaal 8,3K/60p of 4,1K/120p. Fotografen kunnen werken in diverse bestandsgrootten en snelheden voor serieopnamen, waaronder een verbluffend hoge 120 bps. Voor makers van HDR-inhoud maakt de camera 10-bits HEIF-foto ́s en neemt hij 10- bits HLG-video op.

Hoewel de Z 8 een kleinere en lichtere camerabody dan de Z 9 heeft, doet dit zeker niet ten onder aan de betrouwbaarheid: de Z 8 is voorzien van een weerbestendige afdichting van professionele kwaliteit en waarborgt betrouwbare prestaties bij lage temperaturen, omdat de camera net zo goed bestand is tegen kou als Nikon’s D6 en Z 9 topmodellen. De Z 8 is bovendien de eerste systeemcamera van Nikon met twee USB- C-poorten, waardoor het mogelijk is om bestanden over te zetten tijdens het opladen. Naast de camera is er voor ieders voorkeur en budget een NIKKOR Z-objectief beschikbaar en zijn er talloze bijbehorende accessoires, van gimbals tot microfoons en meer.

Matthieu van Vliet, General Manager SAS bij Nikon Europe: “Met de Z 8 krijgt ons professionele assortiment er ongekende flexibiliteit bij. De krachtige en flexibele video- en fotomogelijkheden maken deze camera tot een hybride werkpaard, terwijl de compacte camerabody voorziet in de behoeften van allerlei verschillende fotografen. De camera heeft zo veel mogelijkheden, waardoor je met gemak elke creatieve uitdaging aan kan.”

Overzicht van belangrijke kenmerken: Z 8

Video: neemt vlekkeloze 8K- of 4K-video op en beschikt over talrijke ruimtebesparende en tijdbesparende functies. Gebruikers kunnen 12-bits RAW-video-opnamen in de camera maken en met Nikon’s N-RAW- bestanden werken, die half zo groot zijn als ProRes RAW HQ-bestanden. Full-HD-proxybestanden worden in de camera gemaakt wanneer je met de interne 8,3K N-RAW-indeling of de 4,1K ProRes RAW HQ-indeling filmt. Foto’s: maakt prachtige foto’s van 45,7 MP met een verbluffend groot dynamisch bereik en biedt serieopnamen met flexibele snelheden tot maar liefst 120 bps met volledige AF/AE zonder black-out van de zoeker. Met speciale portretfuncties kunnen fotografen tint en helderheid verfijnen of huidtinten verzachten.

Stacked 45,7 MP full-frame CMOS-sensor: ontworpen door Nikon om een beeldkwaliteit met een zeer hoge resolutie te leveren. Door uiterst hoge scansnelheden van de sensor en superkorte sluitertijden treedt er praktisch geen rolling shutter-vertekening op.

EXPEED 7: maakt bliksemsnelle scherpstelling van de camera, vloeiende video en serieopnamen met hoge snelheden mogelijk. Verwerkt complexe AF- en AE-berekeningen op een ongeëvenaarde snelheid en verwerkt Dual Stream-gegevens van de stacked beeldsensor afzonderlijk.

Deep-learning AF: nauwkeurige detectie en tracking van mensen, honden, katten, vogels, auto ́s, motorfietsen, fietsen, treinen en vliegtuigen. Onderwerpdetectie en AF werken bij video’s en foto’s tot op -9 LW. De ogen blijven scherp, zelfs als een onderwerp snel en op zijn kop beweegt. Gezichten worden scherp in beeld gebracht, zelfs bij onderwerpen met sterk tegenlicht.

Real-Live zoeker en kantelmonitor: vloeiende zoeker zonder black-out dankzij Dual Stream technologie. Heldere kantelmonitor over 4 assen met touchscreen.

Gereed voor HDR-beelden: maakt 10-bits HEIF-foto ́s en neemt 10-bits HLG-video op. Inhoud kan direct worden bekeken op HDR-schermen zonder editing.

Twee USB-C-poorten en twee kaartsleuven: afzonderlijke USB-aansluitingen voor snelle overdracht tijdens het opladen. Twee kaartsleuven voor flexibel media-opslag.

Bediening: diepe, comfortabele grip. Afzonderlijke user-interfaces voor video en foto. Bedieningsmenu’s draaien mee bij verticaal fotograferen.

Licht en robuust: weegt slechts circa 910 gram en de krachtige weerbestendige afdichting houdt stof, vuil en vocht buiten.2 De camera is net zo goed bestand tegen kou als Nikon’s topmodellen D6 en Z 9, dus je kunt betrouwbaar werken bij temperaturen tot op -10 °C.

Optionele verticale battery grip: Nikon’s nieuwe battery grip MB-N12 kan worden gebruikt als grip voor verticaal fotograferen of voor beter evenwicht bij het gebruik van teleobjectieven, maar ook voor langer fotograferen gedurende de hele dag.

Beschikbaarheid en prijs

De Z 8 is vanaf eind mei 2023 verkrijgbaar voor een adviesprijs van EUR 4599,-

De battery grip MB-N12 is vanaf eind mei 2023 verkrijgbaar voor een adviesprijs van EUR 399,-