De scherpstelling is snel en met de nieuwe functie voor oogherkenning AF kan de Nikon Z-camera op het oog van een onderwerp scherpgesteld blijven, ongeacht of dit onderwerp nu alleen of een gezicht in een menigte is. Videografen kunnen met de brandpuntsafstand van 85mm onderwerpen isoleren en video-opnamen met een kleine scherptediepte maken.