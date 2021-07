De ontwikkeling van Nik Collection – een pakket met bijzondere plug-ins waarmee je gemakkelijk en snel beelden kan bewerken – leek de afgelopen jaren stil te staan. De twee bekendste onderdelen van het pakket, Silver Efex Pro en Viveza, zijn echter recent flink onder handen genomen en daarmee is de Nik Collection weer nieuw leven ingeblazen. Dat is een goede zaak. Want waar veel Photoshop concurrenten vooral hun best doen zoveel mogelijk op Photoshop te lijken, biedt Nik met zijn U-point technologie iets anders. Zo heb je als fotograaf wat te kiezen.

door Jan Paul Mioulet

In juni is versie 4 uitgekomen van Nik Collection. Dit softwarepakket heeft een nogal bewogen en onrustige geschiedenis. Nik Collection was het pakket dat Nikon gebruikers kenden als de standaard fotobewerkingssoftware voor hun digitale camera’s. Google kocht in 2012 Nik Software, waarschijnlijk vooral vanwege de bekende app Snapseed. In 2016 maakte Google Nik Collection gratis. De ontwikkeling van het programma lag toen al enige tijd stil en het was op dat moment onduidelijk of de software nog toekomst had. In 2017 verkocht Google Nik Collection door aan het Franse bedrijf DxO. Onder DxO is het programma niet langer gratis. Wel werkt DxO hard aan het up to date brengen van de verschillende onderdelen van het programma.

Modules

Nik Collection 4 bestaat uit 8 verschillende modules, die stand alone kunnen worden gebruikt of als plugin van Photoshop, Lightroom Classic of DxO Photolab. Dfine 2 is de module voor ruisreductie. Analog Efex Pro 2 kan digitale foto’s een analoge look geven, met filmkorrel en zelfs krassen en ‘lichtlekken’ van oude camera’s. Color Efex Pro is de module voor kleurcorrectie en effect filters en voor retouche. HDR Efex Pro 4 is een HDR module voor series van beelden of enkele beelden. Perspective Efex kan vertekening en perspectief corrigeren en Sharpener Pro 3 is de verscherpingsmodule. De twee modules die in de nieuwe Nik Collection 4 zijn vernieuwd zijn Viveza en Silver Efex Pro. Viveza is de module voor lokale aanpassingen van bijvoorbeeld kleur en contrast en Silver Efex Pro, misschien wel de meest bekende module, is er voor het omzetten van kleurenfoto’s naar zwart-wit. Het is misschien een beetje verwarrend, maar zowel Viveza als Silver Efex Pro zijn nu doorontwikkeld naar versie 3. Op het eerste gezicht lijkt het alsof alleen de interface wat moderner en strakker is geworden en alsof er verder niet veel veranderd is. In dit geval geldt zeker dat schijn bedriegt. DxO doet veel research op het gebied van digitale bestanden en objectieven en ze hebben een schat aan kennis over ruis, dynamisch bereik en lensfouten en lenscorrecties. Een deel van die kennis zit al in hun rawbewerker Photolab en is nu ook gebruikt voor een aantal functies in de Nik Collection.

Upoint

Een bijzonder aspect van Nik Collection 4 is dat het programma werkt met controlepunten die gebruik maken van Nik’s U-point technologie. Dit is een slimme manier om maskers te maken en het is al vanaf het begin de grote troef van Nik. Een controlepunt is een cirkel die in bestand wordt gesleept. In het midden van die cirkel staat een pin en de plaatsing daarvan is belangrijk. Het programma kijkt namelijk naar de kleur en structuur van het bestand onder de pin. Met een schuif kan de cirkel worden uitgebreid, maar alleen delen van het bestand die lijken op wat er onder de pin zit worden bij het maken van correcties veranderd. Het is minder precies dan bijvoorbeeld maskers maken in Lightroom, waar je met een penseel en een gum hele exacte overgangen kan maken, maar het werkt wel heel gemakkelijk en veel sneller. Bij Viveza en Silver Efex Pro zijn de schuifjes voor het aanpassen van de controlepunten verhuisd van het controlepunt zelf naar de rechterbalk met gereedschappen en is het mogelijk om de controlepunten te verfijnen met schuifjes voor chroma en luminance. Het beeld wordt hierbij zwart en de geselecteerde delen wit, waardoor het effect goed te zien is. In Photoshop maakt Nik overigens wel een laag en een laagmasker aan waar de aanpassingen in geplaatst worden. Zo kan het effect alsnog met een penseel in Photoshop aangebracht worden.

Vernieuwd en verfijnd

De meest zichtbare vernieuwing in Nik Collection 4 zijn de nieuwe gebruikersinterfaces voor Viveza en Silver Efex Pro 3. Beiden hebben nu een moderne, donkere interface, die een beetje lijkt op Lightroom en automatisch full screen kunnen openen. Links staan de presets. Bij Viveza zijn dat er nu tien, of eigenlijk 9 plus 1 neutrale preset. Bij Silver Efex Pro zijn het er 58. De presets kunnen een mooi startpunt zijn voor een snelle beeldbewerking. Rechts is een balk met alle gereedschappen voor het verfijnen van de presets en het aanbrengen en aanpassen van de controlepunten. Een andere vernieuwing is dat de Last Edit optie die al toepasbaar was in Photoshop, nu ook in Lightroom kan worden gebruikt. Hierdoor is het gemakkelijk om een complete bewerking te kopiëren naar een ander bestand. Delen van een bewerking kunnen in Lightroom met Smart Copy en Paste worden gekopieerd naar een of meerdere bestanden en uiteraard kunnen ook zelfgemaakte presets worden opgeslagen. Dat alle onderzoekskennis van DxO ook zijn weg vindt naar de Nik Collection is te zien aan de nieuwe Dehaze-functie in Silver Efex Pro 3. Deze is volgens DxO gebaseerd op de Clear View technologie die ook in Photolab zit en het zorgt voor een mooie verhoging van scherpte en contrast in delen van het beeld die door nevel zijn vervaagd.

Meta Presets

Een andere vernieuwing zijn de Meta Presets. Deze werken alleen in Adobe Photoshop. Een Meta Preset is eigenlijk een aantal presets uit de verschillende modules van Nik, gecombineerd in één. Je hoeft hierdoor dus niet van de ene naar de andere module te gaan om ieder afzonderlijk effect in te stellen. Er zijn er 10, of eigenlijk 9 plus 1, net als bij Viveza. Een nadeel van deze presets is dat ze nogal fantasierijke namen hebben en dat het effect niet op een kleine voorvertoning getoond wordt, zoals bij andere presets wel het geval is. De Meta Preset moet dus eerst worden toegepast voordat het effect zichtbaar wordt. DxO kan hier dus nog wel het een en ander aan verbeteren. Maar het goede aan de Meta Presets is dat ze over de verschillende modules heen werken en het is te hopen dat DxO dit concept verder uitwerkt.

Conclusie

De verbeteringen in Viveza en Silver Efex Pro zijn een duidelijke stap in de goede richting. Beide modules voelen moderner en gestroomlijnder aan en werken makkelijker. De mogelijkheden om edits te bewaren en te kopiëren naar andere bestanden zijn ook heel welkom. Maar Nik Collection is meer dan deze twee onderdelen. DxO is zich daar duidelijk van bewust en zegt hard te werken aan het updaten van de overige modules. De Meta Presets zijn ook een stap in de goede richting, omdat ze verschillende modules combineren. Die integratie zou eigenlijk nog wel een stuk verder mogen gaan, al zou dat dan weer ten koste gaan van de eenvoud van de afzonderlijke modules. En die eenvoud, dat is dan toch wel weer het sterke punt van Nik Collection. Het is een programma voor fotografen die liever snel een look creëren dan op pixelniveau bestanden aan bestanden werken.

