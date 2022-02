Van 18/02 t/m 19/03/2022 presenteert Michel Szulc Krzyzanowski presenteert voor het eerst in Nederland zijn ‘Nieuwe 3-D Sequenties’ bij Gallery WM. Visueel desoriënterend en conceptueel vernieuwend behoren deze sequenties tot één van de hoogtepunten van zijn 50-jarige carrière.

Met zijn nieuwe 3-D sequenties heeft Michel Szulc Krzyzanowski alweer een indrukwekkende tour de force binnen zijn fotografische praxis geleverd. Niet alleen binnen zijn eigen oeuvre overigens, maar ook voor de conceptuele fotografie, een veld die Szulc Krzyzanowski mede heeft gevormd tot wat het nu is. Voor het eerst toont Szulc Krzyzanowski zijn nieuwe werk in Nederland, na een zeer succesvolle expositie in Juli 2021 bij Galerie Baudoin Lebon in Parijs. Verfijnd en minimalistisch, brengen de 3-D sequenties van Szulc Krzyzanowski de toeschouwer op een subtiele manier in visuele verwarring. Deze weet logischerwijs dat het beeld tweedimensionaal is, echter hij “ziet” dat de sequenties driedimensionaal zijn. Deze trompe l’oeil huzarenstukjes zijn van zeer grote klasse en behoren tot de hoogtepunten van Szulc Krzyzanowskis carriere die al vijftig jaar beslaat. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze nieuwe sequenties zijn opgenomen in de Swagemakers collectie en ook de Universiteit Leiden zal het werk in haar collectie opnemen. Om Szulc Krzyzanowskis nieuwe 3-D sequenties te contextualiseren, zal Gallery WM tevens een tiental van zijn vintage werken uit de jaren 70 en 80 presenteren. Hiermee hopen we dat de toeschouwer een beeld krijgt van de ontwikkeling van één van Nederlands meest toonaangevende conceptuele fotografen.