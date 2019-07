De Sony A7R IV is Sony’s nieuwste resolutiemonster. De camera heeft een 61 megapixel BSI sensor en kan in een high res mode zelfs 240 megapixel bestanden produceren. Hoewel de Sony A7R IV sterk lijkt op zijn voorganger, gaan de aanpassingen veel verder dan alleen een nieuwe sensor. De camera heeft een verbeterd autofocussysteem en een nieuwe zoeker. De grip is aangepast en een aantal knoppen en draaiwielen zijn onder handen genomen. Sony heeft zelfs een reeks nieuwe accessoires voor de A7R IV uitgebracht. Met deze camera heeft Sony een passend antwoord op recent uitgebrachte systeemcamera’s met meer dan 40 megapixel van de concurrentie.

De Sony A7R IV is alweer de vierde generatie van Sony’s full frame A7 serie met R-aanduiding. Die R staat voor Resolution. Het eerste model, dat uitkwam in 2013, beschikte over 36 megapixel. De beide volgende generaties kregen een 42 megapixel BSI sensor mee. Het nieuwe model maakt een flinke sprong van 42 naar 61 megapixel. Dat is bijna 50% meer en dat moet een duidelijk zichtbaar verschil in scherpte opleveren. Voor wie dat nog niet voldoende is, heeft de camera ook nog twee high res standen die beide gebruik maken van de ingebouwde beeldstabilisatie. De meest eenvoudige is de 4-shot stand die ook al op de A7R III aanwezig was. In deze stand maakt de camera vier opnames waarbij de sensor steeds een pixel verschoven wordt. Hierdoor krijgt iedere pixel de volledige kleurinformatie en treedt er geen moire meer op. Nieuw is een extra stand, waarbij de camera maar liefst 16 opnames maakt en 960 megapixels aan data vastlegt. Deze worden terug gerekend naar een 240 megapixel high res bestand met volledige kleurinformatie. De hoge resolutie van de sensor heeft ook in APS-C crop voordelen. Dan beschikt de A7R IV nog altijd over 26 megapixel en daarmee is het de beste APS-C camera van Sony.

De Sony A7R IV is ook op tal van andere punten verbeterd en verfijnd. Om te beginnen is de camera nu echt volledig afgedicht tegen vocht en stof. Alle openingen zijn nu voorzien van pakkingen of een opstaande rand zodat de camera beter weerbestendig is dan zijn voorgangers. De A7R IV heeft de nieuwste generatie zoeker met 5,7 megapixel. Het zoekerbeeld is hierdoor nog scherper en details zijn nog beter waarneembaar. De grip is ook aangepast. Met gemiddelde handen is het nu mogelijk om de camera vast te houden zonder dat je pink van de grip afglijdt. En voor fotografen met grote handen is er de nieuwe VG-C4EM grip waar twee accu’s in kunnen. De Sony A7R IV maakt gebruik van dezelfde BIONZ processor als zijn voorganger en ook van dezelfde NP-FZ100 accu’s. Toch is het aantal opnames dat je op een enkele acculading kan maken toegenomen. Bij gebruik van de LCD is dat 670 opnames volgens de CIPA norm en bij gebruik van de zoeker nog altijd 530. Dat is knap, gezien de grote hoeveelheden data die moeten worden verwerkt. Even bijzonder is dat de snelheid van de camera gelijk is gebleven, met 10 opnames per seconde in raw en jpeg met behoud van autofocus. De buffer van de A7R IV is 68 beelden en tijdens het wegschrijven van de beelden blijft het mogelijk op wijzigingen aan de instellingen door te voeren. Om de camera niet onnodig te vertragen zijn beide SD-kaartsleuven op de A7R IV bruikbaar met snelle UHS-II kaarten. Op de A7R III was dat slechts met een kaartsleuf mogelijk.

Behalve de grip zijn er nog meer ergonomische verfijningen te vinden op de camera. Zo is de belichtingscorrectieknop nu voorzien van een vergrendeling, is het achterste draaiwiel meer naar de bovenkap verplaatst en zijn de AF-On knop en de joystick groter geworden. Een verbetering waar veel fotografen al lang op wachten en waar alle andere merken al over beschikken, is echter nog niet te vinden op de A7R IV en dat is een volledige touch interface. Het scherm is aanraakgevoelig, maar alleen voor de autofocus. Swipen, pinchen en zoomen om beelden terug te kijken is niet mogelijk en ook het bedienen van de menu’s gaat helaas nog altijd niet via tikken op het scherm.

Autofocus

Het autofocussysteem van de Sony A7R IV heeft nu 567 fasedetectiepunten. Daarnaast heeft de camera nog 425 contrastdetectiepunten. Samen dekken deze bijna de hele breedte en driekwart van de lengte van de sensor. Hierdoor is het mogelijk om vrijwel tot aan de rand van het beeld scherp te stellen. Voor de aanduiding van de AF-velden in de zoeker kan nu gekozen worden uit twee kleuren: rood of wit. De camera kan nu scherpstellen op ogen van zowel mensen als dieren. En deze scherpstelling ook vasthouden in de Real Time Tracking-stand. Voor filmers is het goede nieuws dat deze Real Time Eye AF ook bruikbaar is voor video.

Video

De Sony A7R IV kan filmen in zowel 4K als full HD. In 4K kan de camera hiervoor een 6K uitsnede gebruiken en deze omrekenen naar 4K. Dit oversampelen moet zorgen voor een hoge kwaliteit 4K bestand. De maximale snelheid in 4K bedraagt 30 beelden per seconde en – helaas – beschikt de A7R IV nog altijd niet over 10-bit video. De bruikbaarheid van wel aanwezige mogelijkheden als HLG (Hybrid Log Gamma) en Slog3 is hierdoor wat beperkt. In full HD (1920×1080) pixels kan de camera filmen tot 120 beelden per seconde. De belangrijkste verbeteringen zitten met name op autofocusgebied. De A7R IV heeft nu touch focus en kan modellen volgen met Real Time Eye AF.

Geluid

Een nieuwe ontwikkeling is de mogelijkheid om geluid direct digitaal op te nemen op de Sony A7R IV. Dit kan dankzij de nieuwe Multi Interface Shoe. Sony heeft speciaal hiervoor een nieuwe microfoon en een nieuwe XLR-adapter ontwikkelt die beschikken over eigen AD-converters. Zowel de ECM-B1M microfoon als de XLR adapter kunnen overigens ook een analoog signaal uitsturen. De nieuwe, compacte ECM-B1M beschikt over 8 opname-elementen waardoor het opnamepatroon instelbaar is van bijna 360 graden tot heel gericht.

Connectiviteit

De Sony A7R IV kan bestanden zowel bekabeld als draadloos snel versturen. Bekabeld kan dat via de USB 3.2 aansluiting. Hiermee kan ook een bekabelde workflow worden opgezet. De A7R IV kan voor Wifi gebruik maken van 2 frequenties: 2,4 en 5ghz voor snelle dataoverdracht.