Nieuwe Leica SL2 Zilver

terug

Transcontinenta Bv kondigt als distributeur van Leica in Nederland de Leica SL2 in zilver als designvariant aan, met daarbij ook twee aantrekkelijke kits.

Leica camera’s zijn altijd trouw gebleven aan hun lijn. Het ontwerp volgt de functie en wordt gekenmerkt door minimalistische kenmerken die zich concentreren op de essentie. Het spreekt een onmiskenbare taal, met speciale nadruk op visuele en haptische waarde. Deze unieke look wordt ook weerspiegeld in de nieuwe zilveren versie van de Leica SL2.

Met de SL2 in zilver komt Leica Camera AG tegemoet aan de wensen van haar gebruikers en toont opnieuw haar voortdurende uitwisseling met de mensen die Leica-producten gebruiken. Deze designvariant heeft een zilveren geanodiseerde boven- en onderplaat. De elegante zwart lederen cover is identiek aan die van de Leica M11 en rondt de klassieke look af. De zilveren Leica SL2 is trouwens bijzonder aantrekkelijk in combinatie met de M adapter L en de legendarische compacte M objectieven.

Belangrijkste kenmerken

De technische specificaties van de zilveren Leica SL2 zijn gelijk aan die van het bestaande standaard zwarte SL2 camera. Uiterst intuïtief, eenvoudig en comfortabel in gebruik, produceert hij foto’s en video’s van indrukwekkende beeldkwaliteit dankzij de krachtige 47 MP CMOS-sensor. Het hoge dynamische bereik en het gevoeligheidsbereik tot ISO 50.000 leveren uitstekende opnamen onder alle lichtomstandigheden. De opnamen kunnen op afstand worden getriggerd via de Leica FOTOS app en direct worden overgezet via Bluetooth of Wi-Fi. Vele andere functies zorgen voor een naadloze workflow en maken het eenvoudig om de Leica SL2 te integreren in professionele opstellingen.

Twee aantrekkelijke kits

Daarnaast bieden we twee aantrekkelijk geprijsde kits voor deze nieuwe designvariant. De zilveren Leica SL2 is verkrijgbaar als kit samen met de veelzijdige Leica Vario-Elmarit SL 24-70 f/2.8 ASPH. De tweede kit bestaat uit de zilverkleurige geanodiseerde designversie en de klassieke Leica Noctilux-M 50 f/1.2 ASPH. inclusief M-Adapter L. Hiermee kunnen alle ooit geproduceerde M-objectieven gebruikt worden met SL-camera’s, waardoor ze die onderscheidende look krijgen voor fotografie en video.

Prijzen en beschikbaarheid

De Leica SL2 in zilver is binnenkort verkrijgbaar in de Leica Store Amsterdam, Leica Store Lisse en geautoriseerde Leica dealers in Nederland. De verkoopprijs voor de Leica SL2 Silver body bedraagt € 7.100 inclusief BTW.

De zilveren Leica SL2 is ook verkrijgbaar als kit samen met de veelzijdige Vario-Elmarit SL 24-70 f/2.8 ASPH. voor € 9.100. De tweede kit bestaat uit de zilverkleurige geanodiseerde designversie en de klassieke Noctilux-M 50 f/1.2 ASPH., inclusief de Leica M-Adapter L, en is verkrijgbaar voor € 13.890. Hiermee kunnen alle ooit geproduceerde M-objectieven worden gebruikt met SL-camera’s, waardoor ze een onderscheidende look krijgen voor fotografie en video.