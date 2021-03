Bij PhotoQ Bookshop @ World Press Photo zijn de volgende nieuwe boeken binnengekomen. Alle boeken worden door Pf geadviseerd en zijn online te bestellen. Eugène Atget: Voir Paris

De beroemdste fotograaf van het oude Parijs is Eugène Atget (1857-1927). Hij zwierf gedreven door de hoofdstad met zijn balg-camera vol glasplaten uit 1897 en legde in meer dan dertig jaar de topografie van een veranderende stad vast. Deze publicatie is het resultaat van een tweejarig onderzoek onder leiding van Anne de Mondenard en Agnès Sire. De lezer ziet een selectie van 146 foto’s uit de 9164 prenten die het Atget-archief in het Carnavalet Museum in Parijs huisvest. Voir Paris, opgevat als een poëtische en visuele wandeling, neemt ons mee in een tijdmachine langs straathandelaren, kraampjes, binnenplaatsen van gebouwen, interieurs van welgestelden, steegjes, cafés, lokale voddenhandelaren, stadstuinen, de oevers van de Seine en nog veel meer. Door de voorkeur te geven aan Atgets absolute beheersing van het kaderen, zijn zorgvuldige aandacht voor de lijnen van gebouwen, voor onverwachte details en achtergelaten voorwerpen, ontstaat een unieke wereld. Een die in de huidige tijd van lockdowns een prachtige kans biedt om in de geest door Parijs te wandelen, en dan ook nog zoals de stad er ruim honderd jaar geleden uitzag. De fotograaf als waarnemer: in het werk van Atget wordt fotografie gereduceerd tot de som der delen zonder barokke franjes. Door zijn frontale opvattingen en zijn visie die echt en denkbeeldig combineert, was Atget een van de vormgevers van de moderne fotografie. De foto’s, gedrukt met een vierkleurenprocédé, behouden in het boek hun originele randen. Op deze manier tonen ze alle materialiteit en toon van de originele prenten. Dichterbij het originele van Atgets werk kan een boek niet komen.

Eugène Atget: Voir Paris, uitgeverij Atelier EXB, € 44,00

In After Us the Deluge laat Kadir van Lohuizen de gevolgen van zeespiegelstijging voor de mens zien. Hij reisde naar zeven verschillende regio’s in de wereld (Groenland, Verenigde Staten, Bangladesh, Indonesië, Panama en de Stille Oceaan) en legde vast wat de opwarming van de aarde teweeg brengt. Het resultaat is een even verontrustend als esthetisch indrukwekkend tijdsdocument.

In zijn vormgeving en formaat doet het boek sterk denken aan een eerder boek dat Van Lohuizen maakte over een ander wereldwijd probleem: migratie. Dat boek, Vía Panam, was vormgegeven door Teun van der Heijden. Een soortgelijke opzet waarbij verhelderende teksten en infographics de fotoreportages ondersteunen vinden we terug in de vormgeving van Kummer & Herrman voor After Us the Deluge.

Na een krant, tentoonstellingen en een tv-serie is er eindelijk een boek bij het project van Van Lohuizen. Met als voordeel een van de basisfuncties van een boek: je kunt het bewaren en makkelijk uit de kast trekken. Als je ooit twijfelde aan de effecten van klimaatverandering en stijgende oceanen, dan zal dit boek je op het goede spoor brengen: data, essays en visueel bewijs van een zeer zorgwekkende situatie.

Kadir van Lohuizen – After Us the Deluge, uitgeverij Lannoo, € 45,00

Paper and Light is een combinatie van een catalogus en een kunstenaarsboek. Het biedt een rijk overzicht van het werk van Popel Coumou en is tegelijkertijd een werk op zich. Het boek opent met een spel van transparant papier. De afbeeldingen zijn verdeeld over de verschillende schaalpagina’s, waardoor je een mooi inzicht krijgt in haar werkproces.

In deze publicatie wordt een grove volgorde gevolgd van haar nieuwe meer abstracte werk naar haar meer figuratieve werk. Door vroeg en recent werk af en toe samen te brengen wordt duidelijk dat (hoe verschillend het werk ook is) het altijd elementen van rust en monumentaliteit bevat. Een opeenvolging van landschappen en interieurs komen samen om één wereld te vormen. Een wereld die de beelden onderscheidt en verbindt. Het werk hangt momenteel prachtig tentoongesteld in Fotomuseum Den Haag, maar of het publiek daar nog van mag komen genieten in de nabije toekomst is nog de vraag.

Popel Coumou, Paper and Light, uitgegeven in eigen beheer, € 45,00



Out of Place is een foto-essay dat inzicht geeft in de psychologische reis van pendelaars in moderne megasteden. Bij de opkomst van het ‘Urban Millennium’ begon Bas Losekoot aan een visuele verkenning, waarmee hij inzicht probeert te krijgen hoe bevolkingsdichtheid het menselijk gedrag beïnvloedt. Met een intuïtief oog observeert hij de ‘presentatie van het zelf’ en ‘micro-seconde ontmoetingen’ van het alledaagse stedelijke leven. Door drama toe te voegen aan het triviale, schept Losekoot een theater van het echte leven, waarin kleine gebaren dramatische gebeurtenissen lijken te worden.

Het boek laat werk zien uit New York, São Paulo, Seoul, Mumbai, Hong Kong, Londen, Lagos, Istanbul en Mexico-Stad. Het ontwerp van vormgever Teun van der Heijden benadrukt de filmische kwaliteit van de serie foto’s. Het is gestructureerd in verschillende paginaformaten en posities, die de gelaagdheid van het leven in moderne megasteden inzichtelijk maken.

Bas Losekoot, Out of Place, uitgeverij Kehrer Verlag, € 45,00