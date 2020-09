Teylers Museum toont van 19 september t/m 31 januari 2021 de eerste overzichtstentoonstelling van tekeningen, aquarellen en schilderijen van de wereldberoemde Engelse landschapsschilder John Constable. Hij is een tijdgenoot van William Turner en wordt in één adem genoemd met Nederlandse schilders als Van Ruisdael en Rembrandt. In de expositie is ook nieuw werk opgenomen van Saskia Boelsums, landschapsfotograaf en Kunstenaar van het Jaar 2020.



Constable is een grootmeester in het schilderen van landschappen en wolkenluchten. Wolkenluchten zijn van alle tijden en ook voor hedendaagse kunstenaars een onuitputtelijke bron van inspiratie. Het museum heeft aan Saskia Boelsums de opdracht gegeven nieuw werk te maken dat geïnspireerd is op de landschappen en de wolkenluchten van Constable.

Over het werk van Constable zegt Saskia: “Ik heb me grondig verdiept in het werk van Constable en dat vind ik enorm inspirerend. Het is heerlijk om te doen. Ik herken zijn gedrevenheid en mateloos enthousiasme, en soms ook de bijna wanhopige onmacht om de kracht van de natuur vast te leggen op het platte vlak.”

Verschillende nieuwe, op het werk van Constable geïnspireerde landschapsfoto’s van Saskia Boelsums zijn tijdens de expositie op groot formaat te zien in de Tuinzaal van het museum.

Op verzoek van Teylers Museum is Saskia Boelsums een van de juryleden bij de fotowedstrijd “Wolkenluchtfotografie” die het museum tijdens de expositie organiseert. Ook verzorgt ze een masterclass voor alle maandwinnaars. Kijk voor meer informatie over de opdracht en de fotowedstrijd op www.saskiaboelsums.nl/constable

Teylers Museum is geopend op dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur, op zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Maandag gesloten.