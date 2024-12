Nieuw Nederlands Talent in Pf#8 2024

terug

In Pf #8 worden nieuwe Nederlandse talenten gepresenteerd. In dit nummer wordt aandacht besteed aan fotografen die vanuit diverse landen naar Nederland zijn gekomen en met hun bijzondere eigenheid en zoektocht naar hun identiteit de Nederlandse fotografie verrijkt hebben met hun werk.

De Nederlandse fotografie staat bekend om haar veelzijdigheid en creativiteit. De laatste jaren hebben wij een bijzondere bron van vernieuwing omarmd: talentvolle fotografen uit het buitenland, waaronder vluchtelingen uit landen zoals Afghanistan, Syrië en Iran. Maar ook fotografen uit gemeenschappen met een andere culturele achtergrond, zoals Marokkanen en Turken, Surinamers en Antilianen.

Deze fotografen brengen op hun eigen manier een unieke, vaak emotionele visie die diepgeworteld is in hun persoonlijke ervaringen en culturele achtergronden. Ze laten ons Nederland zien door een nieuwe lens, met oog voor de rijke, soms verborgen verhalen die verbonden zijn met migratie, identiteit en aanpassing.

In dit nummer brengen wij Maram Alsalahi uit Jemen met haar serie over onze gelijkenissen. Hedayatullah Amid laat verrassende en soms bijtende verschillen zien tussen Afghanistan en Nederland. Hanane El Ouardani uit Marokko maakte portretten in een fotostudio in Marrakesh en reisde naar Koeweit. Aaryan Sinha uit India onderzocht zijn culturele identiteit en de spanningen tussen India en Pakistan. Marwan Bassiouni laat ons Zwitserland zien vanuit de ramen van moskeeën. Ook brengen wij diverse talentvolle debutanten met verschillende culturele achtergronden: Lisa Hu, Mirjam Koch-Rose, Anna Nikitina en Tímea Kovács.

Pf Fotografie Magazine wil deze nieuwe talenten graag een podium geven. Hun werk biedt een nieuw perspectief op onze eigen identiteit en bevordert de diversiteit binnen de fotografie. Hun beelden geven vaak een intieme inkijk in thema’s zoals verbinding, veerkracht en hoop, diversiteit en migratie. Bovendien geven deze nieuwe talenten niet-westerse verhalen een plek in de Nederlandse media, wat bijdraagt aan een beter begrip en meer wederzijds respect in onze samenleving.

De aandacht voor deze nieuwe generatie fotografen is een kans voor de Nederlandse fotografie om te groeien en te inspireren. Door deze stemmen te omarmen, erkennen we niet alleen hun kunstzinnige bijdrage, maar ook hun rol als bruggenbouwers tussen verschillende werelden. Het resultaat is een rijkdom aan beelden die de complexiteit van identiteit en cultuur prachtig belichten en ons eraan herinneren dat kunst geen grenzen kent.

© Mellanie Zaandam

“Toen ik benoemd werd tot Fotograaf des Vaderlands heb ik aangegeven dat ik er graag aan wil bijdragen om iedereen in beeld te brengen. Ook de mensen die minder in beeld zijn, minder gehoord worden, alle mensen die op een of andere reden meer representatie in de media verdienen. Niet alleen in de media maar ook in de musea en de andere kunstinstellingen. Met dit nummer over Nieuw Nederlands Talent met werk van fotografen die hun wortels in andere delen van de wereld hebben liggen, draagt Pf ook bij aan het diverser maken van het beeld van Nederland.”

Marwan Magroun, fotograaf des vaderlands

