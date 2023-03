Nieuw: MPN Fotovakbeurs 2023

terug

Op 3 april 2023 is de MPN Fotovakbeurs in Den Bosch voor de eerste keer. Deze beurs is speciaal georganiseerd voor de professionele fotograaf. Deze kan er lezingen bijwonen, demonstraties en seminars.

Naast informatie over de nieuwste producten, technieken en diensten is er voldoende ruimte om te netwerken. Ook is er – uiteraard- een speciale foto-expositie te bewonderen

De MPN Fotovakbeurs begint op maandag 3 april 2023, om 11.00 en duurt tot 20.00 in Congrescentrum 1931 in ’s Hertogenbosch. De entree is 30 euro per persoon in de voorverkoop op de website.

Op 3 april 2023 is de MPN Fotovakbeurs in ’s-Hertogenbosch. Een uniek evenement wat nog niet

eerder in deze vorm is georganiseerd. Een interessante beurs uitsluitend voor de professionele

fotograaf met veel lezingen, demonstraties en seminars.

De leveranciers presenteren zich in een bijzondere festivalsfeer op een authentieke locatie. Zo is

er naast informatie over de nieuwste producten en technieken ook ruim de gelegenheid om

gezellig te netwerken. Tevens is er een speciale foto-expositie te bewonderen.

De ‘MPN Fotovakbeurs’ vindt plaats op maandag 3 april 2023 van 11:00 uur tot 20:00 uur in

Congrescentrum 1931 in ’s-Hertogenbosch. De toegang voor bezoekers is 30 euro p.p. in de

voorverkoop en tickets zijn nu te bestellen via de website Hier is ook

meer informatie te vinden over leveranciers, sprekers en het programma.