Bij PhotoQ Bookshop @ World Press Photo zijn de volgende titels binnengekomen. Alle boeken zijn te bestellen via photoqbookshop.nl.

Hans Aarsman – De ene die alles ziet

Je ziet een foto in de krant van een demonstratie, een persconferentie, een overstroming. Je leest de kop, het onderschrift, misschien het artikel. De foto bevestigt het onderwerp van de tekst. Als het een mooie foto is, kijk je iets langer terwijl er even door je heen schiet: wat een mooie foto. Daarna sla je de pagina om. Zo niet Hans Aarsman, die ons al vele jaren helpt bij het grondig bekijken van een foto. Wat er te ontdekken valt als je vanaf nul begint, daar gaat de Aarsman Collectie over. Je denkt het artikel weg, ook het bijschrift, het onderwerp. Alleen maar kijken, zo fris mogelijk. De wereld staat stil op een foto, waardoor je alle tijd hebt om alles wat erop staat uitgebreid te bestuderen. Een kwartier, een uur, een dag. Elke keer is het mogelijk om een nieuw verhaal te zien in wat je op het eerste gezicht bekend voorkomt. Dat is Aarsmans talent, hij kan goed bij de verbazing komen van iemand die iets voor het eerst ziet. Iedere dag struint hij duizenden nieuwsfoto’s af op zoek naar een verhaal. Met aanstekelijk enthousiasme beschrijft hij wat de meesten van ons over het hoofd zagen. De spannendste, mooiste, meest verrassende stukken van Aarsman die verschenen in de Volkskrant van de afgelopen zes jaar zijn in deze door Sabine Verschueren vormgegeven selectie bijeengebracht.

Hans Aarsman, De ene die alles ziet, uitgeverij Podium, € 25,00

Paul Graham – But Still, It Turns

Met But Still, It Turns stelt Paul Graham een ​​revitaliserend manifest voor fotografie op. Het dynamische en diverse werk dat hier is verzameld, pleit voor een onbeschaamde, maar intelligente toewijding aan de kleurrijke kluwen van de werkelijkheid. Zonder te worden verleid door kunstgrepen in de studio of de beperkende eisen van traditionele documentaires, vertellen deze fotografen verhalen met een open einde. Ze verschuiven, trekken krom en vertakken, feilloos afgestemd op het leven zoals het is. Inbegrepen zijn de Californische waarnemingen uit ZZYZX van Gregory Halpern; Vanessa Winship’s empathische oefening in She dances on Jackson; de menselijke assemblages van de Lost Coast van Curran Hatleberg; de rijke en talrijke verhalende foto’s uit One Wall a Web van Stanley Wolukau-Wanambwa; het sterfelijke Amerika van Richard Choi’s What Remains; het visionaire documentaire werk South County van RaMell Ross; het samenwerkingsproject Index G van Emanuele Bruti & Piergiorgio Casotti; en Kristine Potter’s desoriënterende verkenning van Amerikaanse landschap en mannelijkheid in Manifest. Al deze werken worden samengebracht in harmonie en verhelderende dissonantie, terwijl Graham een ​​nieuwe fotografische vorm onder woorden brengt. De titel bestaat uit de woorden die Galileo Galilei zou hebben gemompeld nadat hij gedwongen was zijn observaties van een heliocentrisch wereldbeeld in te trekken. Wat hier te zien is, in de woorden van Graham, is “de oneindige bloedverwantschap van de wereld”. Het boek bevat essays van Paul Graham, Rebecca Bengal, RaMell Ross en Ian Penman

Paul Graham, And Still, It Turns, uitgeverij MACK Books, € 55,00

Corbino – Bijbel

De Nederlandse fotograaf, filmmaker en schrijver Corbino (alias Maarten Corbijn, zie interview elders in deze Pf) heeft als doel om met zijn werk te ontroeren. Zijn persoonlijke en treffende portretten zijn uitgehouwen in knisperend zwart-wit, afgewisseld met enkele opmerkelijke kleurenfoto’s. Van dakloos tot koningin, van Hazes tot Van Zweden, allen passeren de revue, niemand ontkomt aan Corbino’s blik. Vele van de portretten van deze autodidact gelden inmiddels als iconen binnen de Nederlandse portretfotografie. In Corbino’s Bijbel is veertig jaar aan portretteren en ontmoetingen samengebracht in tien bijbelhoofdstukken. De prachtige foto’s gaan vergezeld van teksten die duiding geven aan het werk en de oorsprong van deze domineeszoon. De reeks verwijzingen naar het Oude en het Nieuwe Testament doen recht aan de titel. Van hoogmoed als grootste bedreiging tot oneindige empathie voor de ander: het zijn allemaal elementen die verweven zijn in het leven en werk van Corbino.

Corbino’s Bijbel, uitgeverij Komma, € 69,00

Alys Tomlinson – Lost Summer

De Engelse fotografe Alys Tomlinson maakte de portretten voor dit boek tussen juni en augustus 2020. Omdat schoolgala’s waren geannuleerd vanwege de coronapandemie, fotografeerde ze lokale tieners gekleed in outfits die ze op het schoolbal zouden hebben gedragen. In plaats van in de gebruikelijke setting van schoolzalen of hotelzalen, legde Tomlinson ze vast in hun tuinen, achtertuinen en lokale parken. Zoals ze in een eerder boek al eens kloosterlingen even schijnbaar eenvoudig als geconcentreerd portretteerde, zo lukt het haar ook met dit werk de mensen tot leven te wekken die ze afbeeldt. De jongeren in Lost Summer zijn allemaal tussen de 15 en 19 jaar oud. Velen van hen hadden hun eindexamen geannuleerd en hadden niets om deze belangrijke stap in het opgroeien en het verlaten van de school te markeren. De portretten zijn allemaal ter plaatse in Noord-Londen gemaakt. Ze vertegenwoordigen een verlies en verlangen, maar vieren ook elke tiener als een individu, die door deze vreemde en uitdagende tijd navigeren. De serie bestaat uit 44 portretten. Drie portretten uit de serie zijn bekroond met de eerste prijs in de Taylor Wessing Photographic Portrait Prize 2020.

Alys Tomlinson, Lost Summer, uitgave in eigen beheer, € 37,50

Alessandra Sanguinetti – The Adventures of Guille and Belinda and The Enigmatic Meaning of Their Dreams

De Amerikaanse Magnum-fotografe Alessandra Sanguinetti fotografeert al meer dan twee decennia de levens van Guillermina en Belinda, twee nichten die op het platteland van Argentinië opgroeien van kind tot vrouw. Dit deel, oorspronkelijk gepubliceerd in 2010 en nu opnieuw uitgegeven als de eerste aflevering van een trilogie, beschrijft de eerste vijf jaar van de samenwerking. De beelden van Sanguinetti laten een jeugd zien die zowel vertrouwd als uitzonderlijk is. De landerijen van de westelijke provincie Buenos Aires zijn een bijzondere mix van modern en traditioneel, waar het leven wordt geleefd in balans met dieren en ruige landschappen. Tegen deze achtergrond ondergaan Guille en Belinda de kinderrituelen van verkleden en fantasie, terwijl ze de wereld om hen heen verkennen en veroveren. Door de levens van vrouwen en meisjes in de conventioneel mannelijke wereld van Argentijnse gaucho’s en boeren weer te geven, bevraagt ​​Sanguinetti’s boek de kaders van allerlei mythologieën en brengt ze een saluut aan levens die meestal onzichtbaar zijn. Dit boek met de lange titel is een portret van een kindertijd op het platteland die stil en poëtisch is, en waarin het fantastische en het alledaagse nauw met elkaar verweven zijn.

Alessandra Sanguinetti, The Adventures of Guille and Belinda and The Enigmatic Meaning of Their Dreams, uitgeverij MACK Books, € 65,00

Lora Webb Nichols – Encampment, Wyoming

Encampment, Wyoming: Selections from the Lora Webb Nichols Archive 1899-1948 bevat Nichols’ eigen werk en beelden van amateurfotografen die ze in het begin van de 20e eeuw verzamelde als eigenaar van een fotozaak in het zuiden van Wyoming. Nichols kreeg haar eerste camera in 1899 op zestienjarige leeftijd, in een tijd waarin de kopermijnbouw in de regio opkwam. De vroegste foto’s zijn van haar naaste familie, zelfportretten en landschapsfoto’s rond de stad Encampment. Naast de persoonlijke beelden fotografeerden de jonge Nichols mijnwerkers, industriële infrastructuur en de aanpassing van een kleine stad aan een plotselinge, maar uiteindelijk kortstondige bevolkingsgroei. Het boek – intussen bewierookt door mensen als Martin Amis, Awoiska van der Molen en Alec Soth – is samengesteld uit meer dan 24.000 foto’s en biedt een dynamisch visueel venster op de sociale, huiselijke en economische aspecten van de Amerikaanse westelijke grens en geeft met de beelden van deze gemeenschap van vrienden, families en vreemden een ongrijpbaar gevoel van plaats.

Encampment, Wyoming: Selections from the Lora Webb Nichols Archive 1899-1948, uitgave van Fw: Books, € 45,00