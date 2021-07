Ze zijn alle twaalf al vele jaren met fotografie bezig; voor onder meer de Rijksoverheid en grote corporaties, maar ook voor andere, prestigieuze opdrachtgevers als National Geographic en lifestyle magazines LXRY, Elegance en Residence. Nu starten deze twaalf vakfotografen het nieuwe fotoagentschap Stichting Beeldmakers Collectief (SBC). Dit doen zij onder het motto ‘samen sterk’, maar vooral met een eigen visie op het leveren van kwalitatief hoogwaardig beeldmateriaal tegen een eerlijke prijs.

Een belangrijk kenmerk van SBC is dat opdrachtgevers rechtstreeks in contact staan met de fotograaf die de beelden maakt. “Het directe contact tussen de fotograaf en de opdrachtgever heeft twee voordelen”, vertelt medeoprichter en fotograaf Herman Zonderland. “Enerzijds is het zo veel eenvoudiger om af te stemmen waar de opdrachtgever precies naar op zoek is qua beeldmateriaal. Aan de andere kant zorgt het ontbreken van de zogeheten ‘organisatorische tussenlagen’ dat de prijs voor onze diensten niet onnodig hoog is en onze fotografen een eerlijk bedrag krijgen voor hun creatieve inzet. Het mes snijdt dus aan twee kanten.”

Bundeling kwaliteit en ervaring

De fotografen die samen SBC oprichtten, kennen elkaar van hun succesvolle aanbestedingen bij de overheid. “Om bij die aanbestedingen boven te komen drijven, moet je aan strenge eisen voldoen”, vertelt Bart Nijs, fotograaf en medeoprichter van SBC. “De belangrijkste eis is natuurlijk dat je kwalitatief hoogwaardig beeldmateriaal aanlevert. Maar je moet ook heel betrouwbaar zijn als het gaat om persoonsgegevens van de opdrachtgever en de gefotografeerde personen. Bovendien staat de onderlinge collegialiteit hoog in het vaandel. Het feit dat we alle twaalf meerdere malen met succes deze procedures doorliepen, geeft aan dat we echt wat kunnen. Daarom ontstond het idee om een collectief te vormen en onze gezamenlijke kwaliteiten te bundelen, zodat de opdrachtgevers daarvan kunnen profiteren.”

Krachtige organisatiestructuur

De formele oprichting van het fotoagentschap vond al enkele jaren geleden plaats. “Hierna volgden veel overlegmomenten met belangrijke opdrachtgevers, zoals ministeries om de juiste formule voor het collectief te vinden”, zegt medeoprichter en vakfotograaf John van Helvert. Nu zijn we klaar om ook officieel naar buiten te treden.” Volgens Van Helvert ligt de kracht van SBC dan ook in de combinatie van de ervaring en expertise van de fotografen en de organisatiestructuur. “We beschikken over een brede basis van ervaren vakfotografen die allround inzetbaar zijn en daarnaast elk nog een eigen specialisme hebben. Door deze expertise direct te koppelen met de klant gaan geen details verloren in de briefing en maken we het proces persoonlijker. Zo komen onze fotografen tot de beste resultaten voor het aan te leveren beeldmateriaal.”

Fotograaf blijft aanspreekpunt

Op basis van het type opdracht, de locatie van de opdracht en de beschikbaarheid van de fotografen, brengt SBC de opdrachtgever in contact met de fotograaf die het beste bij de opdracht past. Vervolgens neemt de fotograaf het contact over en neemt zelf contact op met de opdrachtgever over de precieze invulling van de opdracht. Van Helvert geeft aan dat het bij grote projecten mogelijk is om een contactpersoon van SBC aan te stellen die helpt bij de planning en het administratieve deel. “De taken van deze projectmedewerkers zullen in geen geval het directe contact met de fotograaf vervangen”, verduidelijkt Van Helvert. “De fotograaf blijft het aanspreekpunt voor de inhoudelijke afstemming van de opdracht.”

Transparantie

Zonderland meent dat de organisatiestructuur van SBC nog een ander voordeel heeft: “De opzet van de stichting is heel transparant: SBC bestaat niet alleen uit de aangesloten fotografen, maar elk van onze fotografen is ook SBC. Al onze fotografen zijn via de Kamer van Koophandel ingeschreven als oprichters van het collectief. Er zijn dus geen dubbele belangen; het belang van een tevreden opdrachtgever staat voorop. Dat heeft weer een positieve uitwerking op de foto’s die we aanleveren. Het brede bestand van fotografen heeft ook als voordeel dat er altijd een geschikte fotograaf beschikbaar is voor de vraag van de opdrachtgever. Als een fotograaf onverwacht ziek wordt, dan kan een van de andere vakfotografen inspringen. Onze fotografen wonen ook redelijk verspreid door Nederland. Het maakt hierdoor niet uit op welke locatie een opdracht plaatsvindt, we hebben altijd een geschikte fotograaf in de buurt.”

Inleven in de situatie

De vakfotografen van SBC hebben ruime ervaring met thematische fotografie. “Denk daarbij aan het schieten van heel specifiek beeldmateriaal, zowel op locatie als in de studio”, licht Nijs toe. “Verder hebben we ook de vaardigheden om krachtige portretfoto’s op locatie te maken en doeltreffend beelden voor reclame-uitingen te creëren. Uiteindelijk is het vermogen om je in te leven in de wensen van de klant, de opdracht en de omgeving de sleutel tot een goede foto. Die vaardigheid is wat onze fotografen typeert; oog voor de situatie en de boodschap die we met de buitenwereld via een of meerdere foto’s willen delen.”

MVO

SBC vindt het belangrijk om de wereld waarin we leven niet alleen op de gevoelige plaat vast te leggen, maar om ook actief bij te dragen aan een betere wereld. “Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een belangrijk en integraal onderdeel in onze bedrijfsvoering”, vertelt Nijs. “Elk jaar willen we met ons fotoagentschap aandacht schenken aan een maatschappelijk project. Een voorbeeld hiervan is het project ‘Camera In The Smiling Sun’ dat ik opzette in Oeganda. Jaarlijks geven we vijf kansarme jongeren met potentie op het gebied van fotografie een camera en een laptop. We begeleiden hen een jaar lang in het leerproces, waarbij ze voor elke ingeleverde foto salaris ontvangen. Op die manier helpen we deze jongeren een start te maken richting een betaalde baan”.

Blik op de toekomst

Camera In The Smiling Sun is overigens niet het enige project waar onze fotografen aandacht aan besteden in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo bracht Herman Zonderland met een bijzondere reeks foto’s de stad Delft in beeld tijdens de intelligente lockdown, met bijschrift van hem zelf en verschillende Delftenaren. Zonderland: “Met de opbrengsten van het boek, waarin deze foto’s en overpeinzingen staan, verrassen we zorgmedewerkers met een gratis exemplaar van het boek. Verder blijven we werken aan nieuwe maatschappelijke initiatieven. Zo leggen we niet alleen beelden van nu vast, maar dragen we ook actief bij aan beter toekomstbeeld.”