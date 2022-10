NFT platform Unveil voor fotografie

terug

Unveil is het eerste wereldwijde kunstfotografie-platform dat gebruik maakt van blockchain technologie (in de volksmond NFTs) om zo gecureerde kunstfotografie toegankelijk te maken voor een groter publiek. Voorafgaand aan de lancering in november 2022 gaat de Nederlandse start-up een exclusief partnership aan met fotografiebeurs Unseen.

Unveil is zelf geen galerij, maar een platform waarop galerijen, kunstfotografen en verzamelaars elkaar kunnen vinden. Alexander Sporre, een van de oprichters van Unveil en zelf kunstfotograaf, weet waar de behoeften van de markt ligt: “De afzetmarkt van galleries is nu heel regionaal en fysiek ingestoken en veelal niet toegankelijk voor nieuw talent. Door blockchain technologie toegankelijk te maken voor alle betrokkenen in de kunstfotografie vergroten we de mogelijkheden van deze nieuwe digitale wereld voor zowel fotograaf als gallerie.”

Roderick van der Lee (directeur Unseen) over de samenwerking met Unveil: “De opmars van blockchain technologie en NFTs in de kunstmarkt is uiteraard ook Unseen niet onopgemerkt gebleven. Vanwege de complexe materie vonden we het van cruciaal belang uitgebreid onderzoek te doen naar deze wonderlijke nieuwe digitale wereld, maar met Unveil voelden we een duidelijk verwantschap in een gedeelde missie: met een sterk gecureerde blik toegang bieden aan de internationale kunstmarkt voor jong talent en vernieuwers.”

Ai-Da. Oxford, UK ©Wanda Tuerlinckx

De kunstwereld is al jaren een van de rijkste industrieën, maar nog steeds kunnen veel makers het zich niet veroorloven om van hun kunst te leven. Met Unveil willen de oprichters kunstfotografen gelijke kansen bieden. Enerzijds om hun werk te laten zien en anderzijds om hun werk eenvoudig en transparant te kunnen verkopen aan een globale afzetmarkt. Door de toepassing van blockchain technologie brengt Unveil de bestaande markt naar een hoger niveau. Bij de aanschaf van de NFT zit het recht op een fysieke print besloten. Echter bepaalt de koper of hij direct de print wil ontvangen van de maker of dat hij/zij/het het recht behoudt en ziet als investering en mogelijke doorverkoop. Ook is door de toepassing van blockchain technologie de herkomst van een werk altijd traceerbaar en zal de maker altijd royalties blijven ontvangen bij eventuele doorverkoop.

www.unveil.art

Over Unveil:

Unveil is opgericht in 2022 door Alexander Sporre (kunstfotograaf & ondernemer), Titus de Jong (applied blockchain/NFT Advisor) en Julian Mollema (designer). Hun missie is om een eerlijke, transparante en gedistribueerde manier te creëren om kunstfotografie naar mensen toe te brengen. De visie is dat kunstfotografie een wereldwijd verhandelbaar en traceerbaar product zal worden met Unveil als de wereldwijde marktstandaard voor de verkoop van kunst fotografie.