Vanaf 13 november tot en met 19 december is in de Visserhallen in IJmuiden de expositie ‘Landschappen’ te zien. 17 fotografen tonen op geheel eigen wijze een breed scala aan landschappen.

Jan Koster en Bob Negryn laten rivierlandschappen zien. De beelden van Jan Koster zijn een soort schoolplaten. Vroeger werd op school aan de hand van deze platen uitgelegd hoe het Nederlandse landschap eruit ziet. Het waren beelden waar je als kind graag naar keek. Het standpunt van Bob Negryn is anders. Hij laat zien dat er beweging zit in een rivier of wijst op iets in de omgeving.

Bob Wielaard is gefascineerd door het deel van de nacht vlak voordat de ochtend aanbreekt, een soort tussentijd. ‘s Nachts heerst er een diepe traagheid, het lijkt of de tijd dan stilstaat. De abstraherende werking van zwart-wit versterkt de onwerkelijke sfeer.

Mischa Keijser komt ook met nachtbeelden. Het zijn fascinerende taferelen die door de mysterieuze belichting sterk de aandacht trekken.

De kleurige landschappen van Greet Weitenberg en Lisa Hamstra zijn geheel anders. Zij hebben hun eigen landschappen gecreëerd in de vorm van collages of eerst een landschap in het klein gemaakt en dat weer gefotografeerd.

Het landschap is sterk beïnvloed door de mens. In de loop der tijd zijn cultuurlandschappen ontstaan in de vorm vanlandbouwgebieden, stedelijke agglomeraties en industriegebieden. De invloed van de mens op het landschap is echter niet altijd positief. Ook deze keerzijde komt aan bod. Zo zijn er beelden te zien van vervuiling en van schaalvergroting in de landbouw.

De expositie wordt ingeleid met tekstpanelen die geïllustreerd vertellen over het landschap in de fotografie door de jaren heen.

De expositie is van 13 november tot en met 19 december 2021.

Vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Toegang is gratis.

Visserhallen, Duinstraat 4, 1975 DC IJmuiden

www.visserhallen.nl