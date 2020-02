De Nederlandse Fotovakschool, samen met de Dutch Filmers Academy onderdeel van de Nederlandse Academie voor Beeldcreatie, heeft een aantal veranderingen afgerond, waardoor de private opleiding haar studenten optimaal kan voorbereiden op hun toekomstige beroep van fotograaf. Drie van de vier vestigingen zijn verhuisd naar een nieuw onderkomen en er is veel geïnvesteerd in nieuwe studio’s en professionele foto- en videoapparatuur. Ook speelt de vakopleiding steeds meer in op de veranderingen, waarmee de fotografie – onder meer door de stormachtige ontwikkeling van social media en nieuwe technologie – wordt geconfronteerd.

De Nederlandse Fotovakschool, die in 2021 haar tachtigjarige bestaan viert, leidt jaarlijks zo’n 2.000 studenten op tot professioneel fotograaf. Deeltijd- en voltijdstudenten kunnen er terecht voor een basisopleiding en opleidingen op mbo- en hbo-niveau. De studenten volgen niet alleen onderwijsmodules over creativiteit en fototechniek, maar er wordt ook veel aandacht besteed aan ondernemerschap, omdat veel fotografen later een eigen bedrijf starten.

Beeld wordt belangrijker

“We hebben het afgelopen jaar een groot aantal veranderingen doorgevoerd, omdat we zien dat de waardering voor het fotografievak toeneemt”, zegt bestuursvoorzitter Paul Akkermans, die samen met de directeuren Wim van der Niet en Jos van Lavieren de Nederlandse Fotovakschool leidt. “Beeld wordt steeds belangrijker”, vervolgt Akkermans. “Niet alleen in print en digitale media, maar ook op social media kanalen zoals Instagram, Facebook, Pinterest en LinkedIn. In de kunstwereld, architectuur, design, mode, de toeristische industrie, de horeca, reclame en webshops is professionele fotografie essentieel om de boodschap aantrekkelijk te verpakken. Daarnaast zien we dat de technologie erg verandert. Bijna al het beeld is tegenwoordig digitaal en met een smartphone en compacte camera’s kun je tegenwoordig ook hoogwaardig beeldmateriaal maken. Een andere, interessante ontwikkeling is de opkomst van virtual reality en augmented reality, die ook gevolgen zullen hebben voor fotografie en film.”

Sterk curriculum

Akkermans: “Ik durf te stellen dat de Nederlandse Fotovakschool een ijzersterk curriculum heeft, waarin creativiteit, techniek en ondernemerschap op een evenwichtige manier gecombineerd worden. Vroeger specialiseerden fotografen zich bijvoorbeeld in portretfotografie, productfotografie of fotojournalistiek, maar tegenwoordig moet een fotograaf van alle markten thuis zijn. Daarom worden onze studenten allround opgeleid, zodat ze later als zelfstandige, professionele fotograaf in vrijwel alle segmenten aan de slag kunnen. We hebben onlangs Brendan van den Beuken als hoofd opleidingen aangenomen, die het curriculum van de reguliere opleidingen verder zal ontwikkelen.”

Daarnaast speelt de Nederlandse Fotovakschool in op de nieuwe ontwikkelingen. Een paar weken geleden werd de cursus Slow Photography geïntroduceerd, die inspeelt op de vraag naar het zelf ontwikkelen van foto’s in een ouderwetse Doka. De nieuwe Masterclass Verdieping Portret is bedoeld voor fotografen die meer uit portretfotografie willen halen door te spelen met de belichting, terwijl de Masterclass Verdieping Architectuur fotografen leert om de fysieke beleving van een gebouw beter tot uiting te brengen. Tenslotte is het ‘Cross Lab’ ontwikkeld, dat zich verdiept in de eisen voor de toepassing van fotografie op meerdere mediakanalen tegelijk. Steeds vaker worden foto’s gebruikt voor zowel printmedia, websites als social media, maar de technische eisen die al die kanalen aan het beeldmateriaal stellen, wisselen.”

Vier vestigingen

De Nederlandse Fotovakschool heeft momenteel vier vestigingen in het land. De hoofdvestiging zit in Apeldoorn en er zijn vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. “De drie regionale vestigingen zijn de afgelopen tijd verhuisd naar moderne en goed bereikbare gebouwen in de buurt van de creatieve hotspots. Ook is er als onderdeel van een investeringsplan een behoorlijk budget vrijgemaakt voor de inrichting van moderne studio’s en de aanschaf van camera-apparatuur en 4K-displays”, licht Akkermans toe.

“Veel jongeren houden zich dankzij de social media tegenwoordig haast ongemerkt veel met fotografie en beeldbewerking bezig”, besluit Akkermans. “Je ziet online vaak hele creatieve, stijlvolle en pakkende beelden. Ik denk dat jongeren nauwelijks beseffen, dat ze op de Fotovakschool van die hobby ook een geweldig beroep kunnen maken.”