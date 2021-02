Bas Uijlings uit Amersfoort heeft onlangs een heel belangrijke onderscheiding gewonnen, hij is uitgeroepen tot de allerbeste bruidsfotograaf ter wereld!

In de wedstrijd georganiseerd door OneEyeland (https://oneeyeland.com/world-top10-wedding-photographers-2020) heeft Bas de 1e plek behaald. Dankzij de meerdere gouden, zilveren en bronzen awards in verschillende categorieën kwam hij uit op de eerste plek overall! Hiermee heeft hij vele duizenden fotografen verslagen van over de hele wereld! Nieuw Zeeland, Finland, Hong Kong, USA echt uit alle landen. De wereldtop wordt verder gedomineerd door fotografen uit Amerika, Nieuw Zeeland en Hong Kong.

Met wel héél bijzondere foto’s van bruidsparen in de woestijn, een maanlandschap op IJsland en zelfs van bruidsparen onder water in zee (!) wist hij op te vallen tussen de vele tienduizenden inzendingen.

Bas reageert: “Wat ben ik dankbaar en trots! Trots op de geweldige mensen om mij heen en heel dankbaar. Vorig jaar geëindigd op de 4e plek wereldwijd en nu winnen, het had niet mooier kunnen lopen! Wat gaaf!! Dankbaar voor de waardering van de jury, maar uiteindelijk maken we deze beelden voor onze bruidsparen. Momenten zo mooi mogelijk vastleggen als tastbare herinnering in een luxe trouwalbum of als vergroting aan de muur.”

Corona heeft de trouwmarkt volledig platgelegd en ondanks de blijdschap is er ook de dagelijkse realiteit van de uitzichtloze maatregelen die alle mooie bruiloften volledig onmogelijk maken. Samen met andere professionele bedrijven uit de trouwbranche wordt hard gewerkt om duidelijkheid of steun te krijgen vanuit Den Haag. Een lange en moeizame weg want trouwen moet wel veilig gebeuren uiteraard.

In de afgelopen jaren heeft Bas vrijwel iedere fotografie award gewonnen en zet de norm als het gaat om hoge kwaliteit bruidsfotografie in het luxe segment. Naast trouwfotograaf is hij ook spreker, mentor en geeft masterclasses over fotografie en ondernemen in creatieve beroepen. Hij is ambassadeur voor de merken Nikon, Profoto en Manfrotto en gaat de hele wereld over voor vastlegging van de meest exclusieve bruiloften in foto en film.

Bezoek zijn website om de winnende foto’s en zijn unieke stijl te zien: https://www.basuijlings.com/beste-trouwfotograaf-ter-wereld/