De Stichting Fonds Anna Cornelis en het Nederlands Fotomuseum gaan samenwerken en met een Fonds op Naam de documentaire fotografie in Nederland steunen en stimuleren. Op woensdag 27 mei is een overeenkomst getekend waarmee het Fonds op Naam Anna Cornelis onder de vlag van het Nederlands Fotomuseum van start gaat. Beide partijen maken zich al jarenlang sterk voor hetzelfde doel, het bevorderen van documentaire fotografie in Nederland als maatschappelijk en cultureel medium. Het Fonds op Naam gaat projecten van fotografen financieel ondersteunen. Dit sluit aan bij de missie van het museum: het verzamelen en tonen van fotografie uit Nederland, die reflecteert op de wereld en ons leven verrijkt met visuele verhalen die ertoe doen.

Samenwerking

Het particuliere Fonds Anna Cornelis is al bijna dertig jaar actief. Vanaf nu gaan dit fonds en het Nederlands Fotomuseum de krachten bundelen. De oprichter Ursula den Tex (1933) vatte in 1990 het plan op een fonds te stichten voor de documentaire fotografie. Sinds in 1992 Koen Wessing als eerste een subsidie ontving voor zijn project Momentopname Suid-Afrika zijn in totaal tachtig projecten van zesenzestig verschillende fotografen ondersteund. Hieronder waren Carel van Hees: >PLAY (1998), Jan Banning: Bureaucratics (2005), Anoek Steketee: Dream City (2007),

Nico Bick: Parlementen van de Europese Unie (2014), Saskia Aukema: Gesluierd/Veiled (2015), Claudia Heinermann: Siberian Exiles (2016) en Ad van Denderen: Welkom Today (2017). De door de Stichting gesteunde projecten vormen met elkaar een mooi document en de neerslag van meer dan een kwart eeuw Nederlandse documentaire fotografie. Het Nederlands Fotomuseum is er trots op dit werk voort te kunnen zetten dankzij het nu opgerichte Fonds op Naam.

‘We zijn blij dat we het fonds een thuishaven kunnen bieden’, zegt Birgit Donker, directeur van het Nederlands Fotomuseum. ‘Samen staan we sterker.’

Oprichter

Ursula den Tex is geen fotografe maar foto’s hebben altijd een grote rol gespeeld in haar leven. In haar kindertijd en in haar professionele leven als tekenares en ontwerper, later als redacteur en verslaggever. Zij had grote invloed op de plaats van de fotografie in Vrij Nederland, waar zij van 1969 tot 1996 aan verbonden was. Het blad groeide uit tot het belangrijkste podium voor journalistieke fotografie in ons land. Dolf Toussaint, Oscar van Alphen, Hans van den Bogaard, Willem Diepraam en Bert Nienhuis droegen regelmatig bij met spraakmakende fotoreportages. In 1995 schreef Den Tex een boek over deze bijzondere periode: Fotografen/journalisten: De fotogeschiedenis van Vrij Nederland 1966-1990.

Ursula den Tex: `Indertijd stond in grote letters op een affiche van VN: “Wij schrijven nu geschiedenis”. Ik was er als journaliste trots op verslaggever van mijn tijd te zijn. Nu ben ik er trots op dat het Fonds op Naam Anna Cornelis fotografen ondersteunt om de geschiedenis van déze tijd te verslaan.’

Fonds op Naam Anna Cornelis

Het nieuwe Fonds op Naam verleent financiële steun aan fotografen voor documentaire projecten die naar verwachting anders niet tot stand kunnen komen. Het gaat om fotografie die fungeert als het geheugen van onze tijd, die noteert wat er in de wereld om ons heen verandert en die daarover een verhaal vertelt dat ons allemaal aangaat. Een verhaal dat bovendien waard is bewaard te blijven. Het vakmanschap van de fotograaf en de intelligentie van zijn of haar aanpak, de kwaliteit van de vormgeving en de aandacht voor de inhoud zijn belangrijke criteria bij het uitkiezen van de projecten. Van alle gehonoreerde projecten worden series afdrukken opgenomen in de collectie van het museum. Fotografen kunnen ééns per jaar een aanvraag indienen. Het Fonds op Naam werkt met een adviescommissie die de inzendingen beoordeelt. Voor meer informatie: www.fondsannacornelis.nl en www.nederlandsfotomuseum.nl.

