Het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam opent vanaf maandag 1 juni 12:00 uur zijn deuren weer voor het publiek na een sluiting in verband met de maatregelen rond het corona-virus. De openingstijden zijn dezelfde als altijd (dinsdag-zondag 11 tot 17 uur én Tweede Pinksterdag). Bezoekers kunnen vanaf donderdag 21 mei via de website een entreeticket kopen: elke 15 minuten is er een tijdslot voor toegang. Er is een speciale éénrichtingsroute door het museum gelegd zodat de gezondheid en veiligheid van bezoekers optimaal worden gegarandeerd. Vanaf 1 juni is het Nederlands Fotomuseum ook gevestigd in de nieuwe vleugel van het gebouw Las Palmas. Met steun van de Stichting Droom & Daad en de Gemeente Rotterdam komt er 2.000 m2 bij het museum.

Eénrichtings-route, winkel en café

Via de website van het Nederlands Fotomuseum kan iedereen vanaf 21 mei een entreebewijs kopen. Elke 15 minuten is er een tijdslot, dat wil zeggen dat per kwartier tien personen naar binnen mogen. Samenwonende stellen en gezinnen hebben uiteraard gezamenlijk toegang. In het museum is een éénrichtings-route uitgezet waardoor het publiek elkaar zo min mogelijk tegenkomt, ook de in- en uitgangen zijn gescheiden. In het museum mogen telkens op enig moment 60 bezoekers aanwezig zijn. Toiletten zijn geopend en worden zorgvuldig schoongehouden. Ook de museumwinkel en de koffiebar worden geopend op basis van de richtlijnen van het RIVM, in de nieuwe, grote vleugel van het museum.

Sterke verhalen uit de rijke collectie van het Nederlands Fotomuseum

De tentoonstelling Sterke verhalen, met een greep uit de rijke collectie van het museum, is weer geheel te bezoeken en verlengd tot 30 augustus. In deze tentoonstelling laat het museum een verscheidenheid aan visuele verhalen zien. De 21 verhalen zijn een mix van historische en eigentijdse fotografie; van thema’s en onderwerpen; van professionele en amateurfotografen. De tentoonstelling bestaat uit tien hoofdstukken. Ieder hoofdstuk stelt een actueel maatschappelijk of juist alledaags thema aan de orde, zoals macht, migratie, rijkdom of voetbal. Telkens plaatsen twee fotoseries het thema in een ander perspectief, waardoor het kijken voorop wordt geplaatst.

Nieuwe presentatie: Stay Healthy van Paulien Oltheten

Het Nederlands Fotomuseum presenteert vanaf 1 juni ook een geheel nieuwe presentatie met werk van Paulien Oltheten: Stay Healthy. Deze presentatie sluit nauw aan op de actualiteit. Stay Healthy is een serie van vijftien korte videoportretten, waarin Oltheten een verscheidenheid aan interpretaties en omgangsvormen tussen personen in Amsterdam en omgeving laat zien. Vanwege de wereldwijde pandemie en de oproep om binnen te blijven, initieert TAAK de serie ‘In Quarantaine’, waar kunstenaars de ruimte krijgen om hun reflecties, overwegingen en ideeën over deze uitzonderlijke periode in tekst, audio en beeld te delen. Paulien Oltheten is één van de kunstenaars die op uitnodiging van TAAK nieuw werk maakte tijdens de corona-pandemie. Oltheten gaat hiervoor op zoek naar voorbeelden van menselijk contact binnen die stilte en steriliteit. Vergeleken met andere landen biedt Nederland in deze periode nog relatief veel ruimte aan individuen om de maatregelen naar eigen inzicht vorm te geven.

Stay Healthy is te zien tot en met 30 augustus 2020, naast twee andere werken van Oltheten: Meanwhile I’m doing exercise (2017) en Kapitalism (2016). De presentatie is daarmee een combinatie van actueel werk en de recente aankoop van het project Meanwhile I’m doing exercise, waar het werk Kapitalism thematisch bij aansluit.

Publicatie Sterke verhalen

Eind mei verschijnt een publicatie naar aanleiding van de tentoonstelling Sterke verhalen. Deze publicatie is de eerste in een reeks collectieboeken die het Nederlands Fotomuseum dit jaar begint. In het boek worden rond tien thema’s verschillende perspectieven getoond. De thema’s variëren van ‘land van aankomst’ tot voetbal. De fotografen van Maria Toby tot Hans van der Meer. Prijs € 29,95. Wie in de maand juni het Nederlands Fotomuseum bezoekt en het boek koopt krijgt bij aanschaf van het boek € 4,95 terug van zijn ticket.

Met dank aan:

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | Gemeente Rotterdam | BankGiro Loterij | Prins Bernhard Cultuurfonds | Wertheimer Fonds

Corporate Partner collectie: Nationale-Nederlanden

Corporate Partner photography award:

Somfy