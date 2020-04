Zoals afgelopen dinsdag is aangekondigd, blijven alle maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus van kracht tot en met 28 april. De tentoonstellingsruimtes, bibliotheek, museumwinkel en koffiebar van het Nederlands Fotomuseum blijven daarom tijdelijk gesloten voor publiek.

Online is het museum meer geopend dan ooit. Neem een kijkje op onze website en volg ons op Instagram en Facebook voor mooie verhalen uit het Fotomuseum. Directeur Birgit Donker schrijft iedere week over het museum in sluitingstijd. Dat deze coronacrisis ook tot mooie initiatieven kan leiden, lees je in haar nieuwste blog over het museum van de toekomst.

Ondertussen werken we hard door aan nieuwe tentoonstellingen, boeken en het behoud en beheer van onze collectie.

We hopen na 28 april spoedig de deuren weer te kunnen openen. Want wat is een museum zonder publiek? Via onze communicatiekanalen houden we je op de hoogte van het laatste nieuws over de heropening.

Birgit Blogt

Het museum van de toekomst begint nu

De huidige crisis zorgt ervoor dat musea in versneld tempo onderzoeken hoe ze online door kunnen gaan waar ze fysiek tijdelijk moeten stoppen. Maar zal het publiek straks nog wel naar een ‘real life’ museum gaan als er online zoveel te beleven valt? In haar nieuwe blog schetst directeur Birgit Donker een beeld van de toekomst.

Doe thuis mee met Captions for Cas

Help mee het fotoarchief van Cas Oorthuys te beschrijven, één van de meest invloedrijke Nederlandse fotografen van de 20ste eeuw. We zijn dringend op zoek naar enthousaiste vrijwilligers om ons vanuit huis te helpen met het grote project Captions for Cas. Heb je specifieke kennis over bepaalde landen, regio’s, steden, ambachten en industrie in de periode 1935-1975 en vind je het leuk om je kennis in te zetten, meld je dan aan. Jouw bijdrage is van grote waarde voor het Fotomuseum.