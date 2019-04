Na een noodgedwongen aankoopstop van zeven jaar heeft het Nederlands Fotomuseum met particuliere bijdragen belangrijk nieuw werk kunnen aankopen. Het gaat om het multimediaproject The Migrant. A bird on the run van Anaïs López, een maker die op dit moment beeldbepalend is voor de Nederlandse fotografie en video.

Deze aankoop is mogelijk gemaakt door de Fotomuseum Collectors Council, een groep van verzamelaars, kenners en fotografieliefhebbers. Het museum heeft de Council opgericht naar voorbeeld en met advies vande Photographs Council van het J. Paul Getty Museum in Los Angeles. Later dit jaar zullen nog twee aankopen volgen die dankzij de Council mogelijk worden gemaakt.

Het was een langgekoesterde wens van het museum om weer een actief aankoopbeleid van hedendaagse fotografie te kunnen voeren. Birgit Donker, directeur Nederlands Fotomuseum, noemt dit een herovering: ‘Een actief aankoopbeleid is cruciaal voor een museum. Daarom is het zo belangrijk dat wij met particuliere bijdragen nu hedendaags werk kunnen verwerven. En dan nog wel zo’n intrigerend project van een groot talent als Anaïs López.’

The Migrant

The Migrantvertelt hetverhaal van een opgejaagd zangvogeltje, als metafoor voor de situatie van velen. Met dit project wonAnaïs López onder andere de Zilveren Camera 2018 in de categorie Storytelling.Begin 2020 wijdt het museum een tentoonstelling aan dit project. Haar werk past bij de collectie van het Nederlands Fotomuseum, die veel documentaire fotografie bevat uit de negentiende en twintigste eeuw. De thematiek van Lopez’ project sluit aan op die van Ad van Denderen, Violette Cornelius en Ata Kandó, fotografen van wie werk in de museumcollectie is opgenomen. Documentaire fotografie beweegt tegenwoordig steeds meer richting kunst fotografie en andersom. Het is juist op dit snijvlak dat Anaïs López opereert.

Fotomuseum Collectors Council

Met het oprichten van de Fotomuseum Collectors Council kan het Nederlands Fotomuseum zijn collectie weer aanvullen met eigentijdse aanwinsten uit de Nederlandse fotografie. De bijdrage van de Council komt geheel ten goede aan aankopen voor de collectie door het Nederlands Fotomuseum, dat elk jaar met de bijdrage van de Council een of meer aankopen zal doen.

Lobke Broos, hoofd Development, nam het initiatief voor het oprichten van de Fotomuseum Collectors Council: ‘Het idee voor de Council kreeg vorm tijdens gesprekken met onder andere cameraman Jan de Bont, die ook fotografie verzamelt. De Fotomuseum Collectors Council is geïnspireerd op de Photographs Council van het J. Paul Getty Museum waarvan Jan de Bont actief lid is.’

De oprichting van de Council past in de sector brede trend van minder bedrijfsinkomsten en meer particuliere bijdragen. Volgens Lobke Broos is particuliere steun onmisbaar in dit tijdperk. ‘We hebben in een korte tijd een zeer betrokken en enthousiaste groep van ambassadeurs aan het museum verbonden. Ze bieden niet alleen financiële steun, maar ook draagvlak, advies, netwerk en expertise, daar waar we dat nodig hebben.’