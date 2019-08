Lust for Life | Ed van der Elsken. Met de app kan de bezoeker als het ware door de lens van Ed van der Elsken kijken en ervaren hoe hij de foto’s heeft gemaakt. Iedere foto in de app is een sleutelwerk die toegang geeft tot ‘wat je niet ziet’: de foto’s die hij er vlak voor en erna nam of video’s die hij maakte van dezelfde setting of personen.In een aantal fragmenten komt Ed van der Elsken zelf in beeld. Directeur Birgit Donker noemt de app een verrijking. ‘Deze app past bij een museum van de toekomst, waar online en offline samenkomen. Het Nederlands Fotomuseum wil het werk van Ed van der Elsken naar het nu halen. Dat doen we met deze app. Bovendien biedt dit ons de kans om nog meer verhalen uit onze rijke collectie naar buiten te brengen.’

De app, gratis te downloaden in de Vanaf vandaag voegt het Nederlands Fotomuseum met de Ed-app een extra dimensie toe aan de tentoonstelling. Met de app kan de bezoeker als het ware door de lens van Ed van der Elsken kijken en ervaren hoe hij de foto’s heeft gemaakt. Iedere foto in de app is een sleutelwerk die toegang geeft tot ‘wat je niet ziet’: de foto’s die hij er vlak voor en erna nam of video’s die hij maakte van dezelfde setting of personen.In een aantal fragmenten komt Ed van der Elsken zelf in beeld. Directeur Birgit Donker noemt de app een verrijking. ‘Deze app past bij een museum van de toekomst, waar online en offline samenkomen. Het Nederlands Fotomuseum wil het werk van Ed van der Elsken naar het nu halen. Dat doen we met deze app. Bovendien biedt dit ons de kans om nog meer verhalen uit onze rijke collectie naar buiten te brengen.’De app, gratis te downloaden in de Google Playstore en Apple Store , is ontwikkeld door DOOR, het cultuurlabel van het bureau In10. De realisatie van deze app is mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds. ‘Wij zijn zeer verheugd dat het nu mogelijk is op een vernieuwende wijze het fotografisch erfgoed te delen met alle Nederlanders’, aldus Birgit Donker. Een van de verhalen uit de app is ontgrendeld en kan direct bekeken worden.

De app geeft in de tentoonstelling aanvullende informatie bij de werken. Door middel van beeldherkenning kunnen foto’s in de tentoonstelling worden gescand. Daarmee wordt het bijhorende verhaal ontgrendeld en speelt op de telefoon een video- en/of audiofragment af dat het verhaal achter de foto onthult.Zo zien we in de tentoonstelling op een foto zijn paard Pravda in de sneeuw staan. In de app zie je dat Ed dit fragment ook heeft gefilmd en hoor je hem praten tegen zijn paard. Of het vroege kleurenportret van zijn muze Valie Meyers. In de app komt zij tot leven in een videofragment uit Eds filmDeath in the Port Jackson Hotel(1972), waarin zij de hoofdrol speelt.

Naast de twintig sleutelwerken, houdt de app de bezoekers ook op de hoogte van events, filmvertoning, talks en workshops die in het museum plaatsvinden.



Insta Story

Om het werk en leven van Ed van der Elsken onder de jongere doelgroep onder de aandacht te brengen, heeft het museum samen met DOOR naast de app ook een vierdelige Insta Storygelanceerd.Gebaseerd op de populaire Netflix originals vertellen we over zijn leven via devan het museum. Iedere week komt er een nieuwe aflevering online. Elk seizoen, bestaande uit 4 afleveringen, licht een kenmerkend aspect van zijn werk uit. Seizoen 1, genaamd The Hunter, gaat over Eds eigenzinnige werkwijze op straat. Zijn bekendste straatfoto’s komen voorbij, afgewisseld met video’s waarin Ed, een jonge fotograaf van nu en experts aan het woord komen. Lust For Life – an original Insta Story is nog tot oktober op het Instagramkanaal van het Nederlands Fotomuseum te zien.



Lust for Life

Het Nederlands Fotomuseum heeft het door schimmel aangetaste kleurenwerk van Ed van der Elsken van de ondergang gered en viert dit deze zomer met de tentoonstelling Lust for Life. Met grootse iconen en nooit eerder getoond werk. Rond universele thema’s als liefde, leven en dood brengt zijn kleurenfotografie een ode aan de mens en het leven. De tentoonstelling is tot en met 6 oktober te zien.



DOOR

DOOR, het cultuurlabel van IN10, helpt kunst- en cultuurorganisaties toekomstgericht te maken met nieuwe presentatievormen, digital storytelling en experience design.

