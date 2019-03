Het Nederlands Fotomuseum verklaart zich solidair met de fotojournalisten die actie voeren voor betere betaling. Omdat dit in hun belang is, en daarom in het belang van ons allemaal.

Fotojournalisten zijn hoeders van een open democratie. Zij spannen zich in om daar te zijn waar het nieuws zich afspeelt, in soms extreem gevaarlijke omstandigheden. Om zo ons, het publiek, te laten zien wat er gebeurt in Nederland en de rest van de wereld. Dat deed een journalist als Koen Wessing in de jaren zeventig in Chili en Nicaragua toen het er daar om spande. Dat doen talloze fotografen nu.

Daar hoort fatsoenlijke waardering bij – ook financieel. En omdat het niet anders zou moeten. Maar in de kunstwereld zijn bezuinigingen de afgelopen jaren afgeschoven op de makers; en in de journalistiek is dat niet anders voor de freelancers. Volgens de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) hanteren kranten online tarieven van 15 tot 20 euro voor foto’s. ‘Als media al geen waarde hechten aan fotojournalistiek, wie dan wel?’, aldus de NVJ. Kortom: Fotojournalisten verdienen beter.