Op 11 december 2019 verwelkomden de Rotterdamse wethouder Said Kasmi (Onderwijs, Cultuur en Toerisme) en directeur Birgit Donker de 100.000e bezoeker van het Nederlands Fotomuseum. Nooit eerder in zijn bestaan trok het museum zoveel bezoekers als in 2019 en groeide het bezoekersaantal met 12 procent. Grote publiekstrekker was de tentoonstelling Lust for Life | Ed van der Elsken. Met ruim 67.000 bezoekers was het de drukst bezochte tentoonstelling ooit van het Nederlands Fotomuseum.





Wethouder Kasmi: "Met de komst van Birgit Donker als directeur en de nieuwe koers die zij is ingeslagen, heeft het museum de basis gelegd voor dit succes. Daar ben ik ongelofelijk trots op. Er ligt een goed fundament om door te bouwen aan een mooie toekomst als rijksmuseum, met een gevarieerd aanbod voor vele bezoekers – van jong tot oud." Met de huidige tentoonstelling Sterke verhalen uit de rijke collectie van het Nederlands Fotomuseum zet het museum de nieuwe koers voort. In 2020 volgen de Eregalerij, een unieke presentatie van de belangrijkste topstukken uit de Nederlandse fotografie, en tentoonstellingen als Rotterdam in the Picture, De Migrant van Anaïs López, en De Collectie belicht door Marwan Magroun.

Wethouder Kasmi over het Nederlands Fotomuseum:

“Het Nederlands Fotomuseum is van grote betekenis voor Nederland. Het is een van de belangrijkste hoeders van het nationale en Rotterdamse erfgoed. Ik vind het fantastisch dat dit museum zo geworteld is op Zuid. Voor met name jongeren van Zuid inspireert het museum om fotografie als kunst te omarmen. Daarnaast zet het actief in op kunsteducatie voor het onderwijs. Het museum maakt kunst en cultuur daarmee ook bereikbaar voor jongeren waarvan het niet vanzelfsprekend is dat ze er vanuit huis mee in aanraking komen. Dat moeten we koesteren.”

Meer en nieuw publiek

Met 67.000 bezoekers was tentoonstelling Lust for Life | Ed van der Elsken dit jaar een publiekslieveling. Volgens Birgit Donker zijn er meerdere factoren aan te wijzen die deze tentoonstelling zo populair hebben gemaakt. ‘In de eerste plaats is Ed van der Elsken een enorm goede fotograaf, dat staat buiten kijf. Daarbij heeft het museum gekozen voor een aansprekende presentatievorm en een zeer divers activiteitenprogramma, wat door het publiek zeer werd gewaardeerd.’

Lust for Life ontving een hoge waardering van het publiek. Naast fotografie- en cultuurliefhebbers, wist het museum ook nieuw publiek te trekken. Daarbij viel op dat het werk van Van der Elsken zowel de oudere als de jongere generaties wist te raken. ‘Dat bewijst maar weer het grote belang van het bewaren van ons fotografisch erfgoed voor nu en toekomstige generaties’, aldus Birgit Donker.

Nieuwe koers

In 2019 is het Nederlands Fotomuseum een nieuwe koers ingeslagen. Hierin staat fotografie uit Nederland centraal en in het bijzonder de rijke museumcollectie. De succesvolle tentoonstelling Lust for Life | Ed van der Elsken en de huidige tentoonstelling Sterke verhalen uit de rijke collectie van het Nederlands Fotomuseum zijn onderdeel van een drieluik waarin het museum toont wat het doet. In het najaar van 2020 te openen Eregalerij worden alle iconen uit de fotografiegeschiedenis van Nederland samengebracht in een permanente tentoonstelling. Met de Eregalerij hoopt het Nederlands Fotomuseum meer en breder publiek te bereiken.