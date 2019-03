26 maart 2019: de Wereld Fotografie Organisatie presenteert vandaag uitzonderlijke series van de beste kunstenaars die wereldwijd actief zijn in de fotografie, en onthult de genomineerde fotografen voor de Professional en Student-wedstrijden van de 2019 Sony World Photography Awards. Binnen de shortlist zijn twee Nederlandse fotografen die achter een aantal van ’s werelds beste werkstukken staan ​​gepubliceerd in 2018.

De fotografen zijn Jasper Doest in de categorie Professional Natural World & Wildlife en Marinka Masséus in de categorie Professioneel Creatief.

Op de shortlist staan ​​is belangrijk, want de Awards bieden fotografen een ongeëvenaarde mogelijkheid om hun kunst te tonen aan een wereldwijd publiek en een levendig en divers inzicht te bieden in de fotografie van vandaag. Alle genomineerden Professionele fotografen zullen nu strijden om hun categorie te winnen en zullen Fotograaf van het Jaar worden genoemd, onthuld op 17 april.

De professionele shortlist bevat verbluffende series die in tien verschillende categorieën zijn geselecteerd.

De fotografen zijn Jasper Doest in de categorie Professional Natural World & Wildlife en Marinka Masséus in de categorie Professioneel Creatief.

Alle genomineerden Professionele fotografen zullen nu strijden om hun categorie te winnen en zullen Fotograaf van het Jaar worden genoemd, onthuld op 17 april.

De professionele shortlist bevat verbluffende series die in tien verschillende categorieën zijn geselecteerd. De twee Nederlandse fotografen op de shortlist worden in twee categorieën herkend.

● Jasper Doest, Professional Natural World & Wildlife categorie

De juryleden prezen het werk van Jasper Doest voor zijn vermogen om inzicht te bieden in de dierenwereld. Met de titel Meet Bob, deze op de shortlist opgenomen serie documenten Bob, een geredde Caribische flamingo, van het Nederlandse eiland Curaçao.

Doest, die de serie beschrijft, zegt: “Bob’s leven nam een ​​dramatische wending toen hij in een raam van een hotel vloog en hem ernstig concis- seerde. Hij werd verzorgd door Odette Doest, een plaatselijke dierenarts die ook een revalidatiecentrum voor dierenwelzijn en natuurbehoud beheert – de Fundashon Dier en Onderwijs Cariben (FDOC).

De bestaande beperkingen betekenden dat Bob niet kon worden vrijgelaten, maar in plaats daarvan werd hij ambassadeur voor FDOC, dat de plaatselijke bevolking opleidt over het belang van het beschermen van de dieren in het wild. ”

Jasper Doest is een Nederlandse fotograaf die visuele verhalen maakt die inzicht geven in niet-menselijke levens. Doest is een Senior Fellow van de International League of Conservation Photographers en een ambassadeur van het Nederlandse Wereld Natuur Fonds. Hij geeft regelmatig lezingen over fotografie, conservatie en wereldwijde duurzaamheid.

● Marinka Masséus, professionele creatieve categorie

De in Amsterdam wonende kunstenaar Marinka Masséus staat op de shortlist voor haar prachtige serie die niet wordt gekozen.

Ze maakte deze serie na het lezen van Zwartboek (Nederlands voor ‘Black Book’) – een verzameling ervaringen van mensen met het syndroom van Down. Haar serie is gericht op het uitdagen van algemeen aanvaarde vooroordelen over mensen met het syndroom van Down. Het maakt deel uit van een internationaal project genaamd Radical Beauty, dat mensen met Down’s Syndroom hun rechtmatige plaats in de beeldende kunst wil geven.

Praten over de creatie van het werk zegt Masséus: “De jonge vrouwen met wie ik samenwerkte, hadden een sterke wil om te slagen. Om zichzelf te bewijzen. Het moet niet frustrerend zijn om de hele tijd te worden onderschat. ‘Verkozen om niet te zijn’ reflecteert op hun realiteit – de barrières die ze tegenkomen, de weigering van de maatschappij om hun capaciteiten te zien, de onzichtbaarheid van hun ware zelf – en vertaalt hun ervaringen visueel. ‘

Masséus is een fotograaf wiens werk draait om mensen, hun plaats in de maatschappij en gendergelijkheid. Een meermaals bekroonde fotograaf, haar afbeeldingen zijn wereldwijd in media gepubliceerd.

***

De professionele shortlist is speciaal geselecteerd door een panel van ’s werelds beste juryleden uit de academische wereld, musea, uitgeverijen, festivals en de media. Het bevat uitzonderlijke werken die blijk geven van artistiek talent en het publiek fascinerende verhalen bieden over de mensheid en de hedendaagse wereld.