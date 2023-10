Nederland op Bucharest Photofest

terug

De Nederlandse beeldend kunstenaar en onafhankelijk curator Ioana Cobzaru is uitgenodigd als gast curator op het internationale fotofestival Bucharest Photofest en heeft samen met vier vooruitstrevende Nederlandse documentair fotografen een groepsexpositie en een live paneldiscussie aansluitend op de vernissage gerealiseerd. Het Nederlandse event zal plaatsvinden in een galerie van één van de statige musea die de stad rijk is.

Dutch Perspectives on Documentary Photography’ toont in 40 beelden belangrijke kenmerken uit het visuele onderzoek van David Hup, Anna Ziya Geerling, Sterre Arentsen en Olivier van Hartingsveldt. Gebruikmakend van meerdere perspectieven en documentair technieken vertaalt hun werk het thema Human/Nature, waarin de interactie van de mens met de rest van de natuur en onze impact op de omgeving centraal staan.



Zij laten de kijker kennismaken met hun visie op onze verhouding tot wilde en gedomesticeerde dieren en onze impact op hun habitat. Ook zien we hoe de natuur in het stedelijke gebied zich heeft moeten aanpassen aan het gemak en het visuele verlangen van de mens. Tot slot poëtisch aandoende beelden uit een serie met een sterke boodschap over onze rol in de klimaatverandering.

OVER BUCHAREST PHOTOFEST (6-15 oktober)



Het internationale festival viert in 2023 zijn 8e editie en verwelkomt dit jaar meer dan 150 kunstenaars tijdens 50 events. Het overkoepelende thema is ‘Identiteit’ en de makers achter de geselecteerde exposities en optredens werden uitgenodigd dit begrip uit te beelden vanuit verschillende perspectieven op sociaal, politiek en cultureel vlak. De educatieve rol van de beeldende kunst, en van de fotografie in het bijzonder, vormt een rode draad in de visie van het Bucharest Photofest en dit is zichtbaar in de programmering, met een groot aantal paneldiscussies, masterclasses en voordrachten.





www.bucharestphotofest.ro

www.muzeultaranuluiroman.ro