Natuurfoto’s maken met je smartphone

Dan ben je in het bos en zie je ineens bijzondere paddenstoelen of schiet er net een hert over het pad. Op zulk soort momenten heb je vast weleens gedacht: had ik maar een goede camera mee. Professionele camera’s heb je niet altijd bij je, maar tegenwoordig kan je ook zeer goede kwaliteitsfoto’s maken met de camera van je smartphone. Bijvoorbeeld de nieuwste iPhone 14 Pro, die is voorzien van drie camera’s op de achterkant. Wij geven je een aantal tips voor als je er in de natuur op uit gaat om foto’s te maken met je smartphone.

Foto: Unsplash

Bescherm je smartphone

Regen, modder en natte bladeren. Met de herfst in aantocht krijgt je mobieltje behoorlijk wat te verduren als je erop uitgaat om foto’s te maken.Hoe zorg je ervoor dat hij niet beschadigd raakt tijdens je expeditie door de natuur? Met het iPhone 14 Pro hoesje bescherm je je iPhone tegen de elementen, ongeacht de weersvoorspelling. Los hiervan komt zo’n hoesje is natuurlijk ook goed van pas in het dagelijkse leven. Zorg er wel voor dat het hoesje de juiste uitsparing heeft om makkelijk gebruik te kunnen maken van de 48 megapixel camera. Om te voorkomen dat er barsten of krassen op je toestel komen, kan je het beste een camera protector aanschaffen. Je kan dan met een gerust gevoel de natuur in.

Lichtval, scherpstellen en compositie

Let tijdens het maken van je foto op de lichtval. De mooiste foto’s maak je met voldoende daglicht. Misschien een open deur, maar hierbij moet je natuurlijk niet tegen de zon in fotograferen. Daarnaast is het belangrijk om het beeld goed scherp te stellen en niet te veel in te zoomen vanwege kwaliteitsvermindering. Vanzelfsprekend moet je je telefoon ook goed stil te houden. Je zou ook kunnen spelen met perspectief.

Voor compositie wordt vaak de ‘regel van derden’ toegepast. Je deelt het beeld dan denkbeeldig in negen vlakken van twee horizontale en verticale lijnen. Hetgeen dat je wilt fotograferen zou in de buurt van zo’n lijn moeten komen te staan voor een mooie compositie. In de camera-app van een mobieltje zit vaak een raster-functie die je hierbij kan helpen.

Tekst: Laura Bom