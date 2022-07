terug

Heb je een verhaal te vertellen, maar weet je nog niet hoe je dit het best met je foto’s kunt doen? Wil je nu dolgraag die volgende stap zetten en misschien wel je fotoserie aan een publiek tonen of zelfs ergens publiceren? Dan is de National Geographic Masterclass Fotografie iets voor jou! In acht avonden laten National Geographic-fotografen en andere mediaexperts je zien hoe je van je beelden een echte fotojournalistieke serie maakt.

Dit najaar vanaf 8 september organiseert National Geographic voor de derde keer de succesvolle Masterclass Fotografie. Leer van de beste fotografen de fijne kneepjes van het vak én krijg van hen praktische tips en tricks. Met documentair fotograaf Ilvy Njiokiktjien en fotografie- en mediaconsultant Evelien Kunst hebben we een uitgebreid programma samengesteld, waarin zij en andere vooraanstaande National Geographic-fotografen – onder wie Jasper Doest en Theo Bosboom – je inwijden in het maken van een fotojournalistieke serie. De fotografen putten uit hun eigen ervaring om je te inspireren.

De Masterclass heeft een beperkt aantal plekken, dus wees er snel bij! Aanmelden kan via deze link: National Geographic’s Masterclass Fotografie (natgeoshop.nl)