Inzenden voor de National Geographic Fotowedstrijd 2020 kan vanaf vandaag tot en met 1 oktober. In de competitie kan iedereen uit Nederland en België foto’s insturen in de categorieën Mens, Dier en Landschap. Bij de Junior-competitie (kinderen van 8 tot en met 15 jaar) maakt de categorie Mens plaats voor Raar Maar Waar. Vorig jaar ontving de competitie maar liefst 11.000 inzendingen.

De winnende foto’s worden vervolgens in National Geographic Magazine en National Geographic Junior gepubliceerd. De fotowedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door OPPO.

De prijzen, waaronder een jaarabonnement National Geographic Magazine en de nieuwe OPPO smartphone , worden op 22 november 2020 uitgereikt in het Museon in Den Haag.

Van 15 oktober tot en met 29 oktober 2020 kan er door het publiek gestemd worden op de foto’s voor de publieksprijs. Via een online stemronde wordt de publieksprijs van de Junior-competitie toegekend.

De vakjury kiest per categorie een winnaar en 15 finalisten, waarop ook het publiek stemt. Bij de Junior-competitie worden 20 finalisten gekozen en een winnaar.

Entertainment met een doel

Fotografie zit verankerd in het DNA van National Geographic. Fotografen reizen continu de wereld over om mooie, fascinerende en inspirerende beelden vast te leggen die onze blik op de wereld verbreden. Fotografie past in de missie van National Geographic om entertainment met een doel te bieden aan wereldwijd 487 miljoen televisiekijkers, 54 miljoen lezers van National Geographic Magazine en 416 miljoen volgers op sociale media. Meer dan een kwart van de opbrengst van National Geographic komt ten goede aan de National Geographic Society, die daarmee explorers ondersteunt om onze kennis van de wereld te vergroten en te verspreiden.