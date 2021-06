next

Van 10 juni 2021 t/m 30 januari 2022 is in het Haagse Museon de fototentoonstelling SPECTACLE te zien. Meer dan vijftig foto’s van topfotografen zoals Keith Ladzinski, Diane Cook en Paul Nicklen – gepresenteerd met LED technologie in grote frames – belichten de schoonheid en kwetsbaarheid van onze planeet.

Bij de tentoonstelling SPECTACLE leiden de aansprekende beelden van over de hele aarde tot een gevoel van verwondering en fascinatie. De verhouding natuur en cultuur wordt in vier thema’s belicht: chaos, verrassing, schoonheid en ontzag. Met deze tentoonstelling benadrukken Museon en National Geographic de noodzaak onze planeet te beschermen.

Museon heeft voor de expositie de ruimte fysiek aangepast. Om de presentatie optimaal tot zijn recht te laten komen zijn twee tentoonstellingszalen tot een samengevoegd. De expositie kan in alle rust coronaproof worden bezocht op de eerste verdieping van het Museon. SPECTACLE is onderdeel van de NatGeo Focus Gallery, de permanente fototentoonstelling van het Museon. De tentoonstelling is een samenwerkingsverband tussen Museon en National Geographic.

Museon, Stadhouderslaan 37, Den Haag

