Nan Goldin: This Will Not End Well 

This Will Not End Well is de eerste tentoonstelling die een uitgebreid inzicht geeft in het werk van Nan Goldin als filmmaker. Het retrospectief zal in de grote kelderzaal van het Stedelijk getoond worden in zes paviljoens, ontworpen door Hala Wardé – de architect waar Goldin vaak mee werkt. Zij ontwierp elk paviljoen in nauwe samenspraak met Nan Goldin en met steeds het specifieke werk als uitgangspunt.

© Nan Goldin, self-portrait-with-eyes-turned-inward-boston-1989

De tentoonstelling bestaat uit de series The Ballad of Sexual Dependency (1981–2022), Nan Goldins magnum opus; The Other Side (1992–2021), een historisch portret en een hommage aan haar trans-vrienden die ze tussen 1972 en 2010 fotografeerde; Sisters, Saints and Sibyls (2004–2022), een getuigenis van familietraumas na een zelfdoding; Fire Leap (2010–2022), een inkijkje in de wereld van kinderen; Sirens (2019–2020), over de extase van drugsgebruik; en Memory Lost(2019–2021), over de claustrofobische reis die het afkicken van drugs met zich meebrengt.

© Nan Goldin, misty-and-jimmy-paulette-in-a-taxi-nyc-1991

Nan Goldin (1953, Washington D.C., Verenigde Staten) is zeer bekend als fotograaf. De manier waarop zij de menselijke ervaring vastlegt, is legendarisch en heeft latere generaties verregaand beïnvloed. Haar werk, The Ballad of Sexual Dependency, documenteert het leven in Provincetown, New York, Berlijn en Londen vanaf de jaren zeventig en tachtig tot op de dag van vandaag. Goldin fotografeerde de wereld van haar ‘bohemian’ vrienden met een rauwe tederheid. Haar foto’s zijn snapshots van intimiteit en verbinding, van het alledaagse tot wilde feesten, en van de strijd tussen afhankelijkheid en autonomie.

© Nan Goldin, c-performing-as-madonna-bangkok-1992

DE KERN VAN NAN GOLDINS WERK

Goldins werk is een krachtig tijdsdocument. Haar generatie werd gekarakteriseerd door een vrijheid van leven vóór de aidsepidemie, en een alternatieve wereld buiten de normatieve samenleving. Rond 1980 begon Goldin met het presenteren van haar werk in diavoorstellingen in New Yorkse clubs en podia, in underground bioscopen en tijdens filmfestivals in Europa, en in Moderna Museet in Stockholm en het Stedelijk Museum Amsterdam. Ze werkte haar diavoorstellingen elke keer bij, hermonteerde ze en gebruikte meerdere projectoren, tegen de achtergrond van een eclectische soundtrack. Deze steeds veranderende diavoorstellingen vormen de basis van haar artistieke praktijk. In de afgelopen veertig jaar produceerde zij verschillende diavoorstellingen — van portretten van haar vrienden tot verhalen over traumatische familiegebeurtenissen. Continu voegt ze nieuwe elementen aan haar werken toe, waaronder bewegend beeld, muzikale composities en archiefmateriaal.

© Nan Goldin, elephant-mask-boston-1985

GOLDINS ACTIVISME EN P.A.I.N.

Nan Goldin heeft, middels verschillende benaderingen, altijd maatschappelijke kwesties aangesproken: waaronder gender, geestelijke gezondheid en aids. Zo brengt ze in Memory Lost de schaduwkant van drugsverslaving in beeld. In 2017 richtte Goldin de actiegroep P.A.I.N. (Prescription Addiction Intervention Now) op, die zich specifiek richtte op de familie Sackler. De groep houdt deze medicijnenproducerende miljardairsfamilie verantwoordelijk voor de verslaving aan sterke pijnstillers van honderd duizenden mensen in de V.S., een situatie die epidemische vormen heeft aangenomen, en voor de talloze overdossisen heeft veroorzaakt. De Sacklers zijn belangrijke donateurs van een groot aantal vooraanstaande internationale musea. Veel van deze instellingen hebben vanwege de druk van P.A.I.N. de banden met de familie verbroken en alle sporen van de naam Sackler uit hun gebouwen verwijderd.

Ondanks de onheilspellende titel van de tentoonstelling, This Will Not End Well, is die ook vol met warmte en ironische humor. De titel is een bevestiging van Goldins karakteristieke en onwankelbare joie de vivre.

Rein Wolfs, directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam: “Het Stedelijk verzamelde als het eerste Europees modern museum fotografie en heeft een flink aantal foto’s van Nan Goldin in de collectie. Nan Goldin presenteerde eind jaren tachtig al een slideshowperformance van haar foto’s in het Stedelijk en had in 1997 een solotentoonstelling. Het is bijzonder dat zij tientallen jaren later terugkeert naar het museum en de immense kelderzaal vult met een retrospectief van slideshows uit haar indrukwekkende oeuvre. In een wereld waarin de realiteit steeds vaker niet meer te onderscheiden is van fantasie en illusie, geldt Nan Goldin als koploper inzake authenticiteit. Ze weet feilloos de meest kwetsbare momenten van het mens-zijn te documenteren waarmee ze iedereen tot diep in de ziel raakt.”

za 7 okt 2023 t/m zo 28 jan 2024

This Will Not End Well is georganiseerd door Moderna Museet, Stockholm in samenwerking met Stedelijk Museum Amsterdam, Neue Nationalgalerie, Berlijn, Pirelli HangarBicocca, Milaan en Réunion des musées nationaux – Grand Palais, Parijs.