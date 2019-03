The World Photography Organisation kondigt vandaag kunstenaar Nadav Kander aan als ontvanger van de 2019 Outstanding Photography Award bij de Sony World Photography Awards.

Copyright: © Nadav Kander, Chongqing IV (Sunday Picnic), Chongqing Municipality, 2006. Courtesy of Flowers Gallery

De kunstenaar zal worden geëerd tijdens de uitreiking in Londen op 17 april vanwege zijn veelzijdigheid en aanzienlijke impact op het medium fotografie. De Awards vieren ook de kunstenaar met een substantiële presentatie van zijn werk tijdens de Sony World Photography Awards-tentoonstelling 2019, die van 18 april tot 6 mei in Somerset House, Londen wordt gehouden. De tentoonstelling geeft het publiek de zeldzame mogelijkheid om zeven gevarieerde lichamen van Kander’s veelgeprezen en minder bekende werken in één ruimte te bekijken, waaronder portretten, figuurstudies, landschappen en bewegend beeld.

Ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling wordt op 18 april een openbaar gesprek gehouden met Nadav Kander, geïnterviewd door William A. Ewing. De editie 2019 van het hardcoverboek van Sony World Photography Awards bevat ook een nieuw essay over het werk van de kunstenaar door David Campany en een speciale selectie foto’s.

Over zijn prijs gesproken, zegt Nadav Kander: “Dit is een grote eerbetuiging omdat het erop wijst dat iemand een inspiratie is en ik denk niet dat er een groter compliment is dan dat. Ik voel me vereerd in hetzelfde reeks te zitten als de vorige ontvangers en als ik mensen heb geïnspireerd om dieper te graven en authentiek te fotograferen, ben ik dubbel vereerd. Ik wil ook Sony en de World Photography Organization bedanken voor dit platform, het is echt heel genereus. ”

Scott Gray, CEO van World Photography Organization, voegt hieraan toe: “Nadav Kander onderscheidt zich door zijn veelzijdigheid, kracht en subtiliteit. Sterk krachtige beelden met een ongelooflijke schaal, die vaak de overheersing van de mens over de onschuld van onze omgeving laten zien. Ik ben blij dat de World Photography Organisation zo’n belangrijke artiest kan eren door werken uit zijn hele carrière samen te brengen. ”

Met het aanvaarden van de Outstanding Contribution to Photography-prijs sluit Kander zich aan bij eerdere edelen waaronder Candida Höfer, Martin Parr, Elliott Erwitt, William Klein, Eve Arnold en Mary Ellen Mark. Kander’s werk in de Sony World Photography Awards-tentoonstelling in 2019 is geproduceerd in samenwerking met Flowers Gallery London en New York. Een solotentoonstelling, Nadav Kander: Dark Line – The Thames Estuary vindt plaats op Flowers Gallery New York van 4 april – 25 mei 2019.