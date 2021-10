Stormvloed, invallende duisternis of opkomende zon, mist en nevel: voor fotograaf Siebe Swart (1957) zijn dit dé ideale weersomstandigheden voor het maken van zijn panoramafoto’s. Swart omschrijft zijn serie Time & Tide zelf als ‘een logboek over een persoonlijke ontdekkingsreis langs de Nederlandse kust’. De monumentale foto’s stralen een enorme weidsheid uit, waarin Swart de illusie creëert van oerlandschappen waar de tijd heeft stilgestaan, zonder menselijke activiteit. Deze indrukwekkende reeks zwart-wit foto’s is nu voor het eerst te zien in Museum Panorama Mesdag.

Panoramisch

Swart kiest voor het maken van panoramische foto’s omdat hij de weidsheid van het landschap wil laten zien zoals hij die ter plekke ervaart. Als bezoeker treed je in de voetsporen van de fotograaf en kijk je over zijn schouder mee. We zien verstilde beelden: leeg, onaangetast land, met een bijna bovennatuurlijke allure.

Groot formaat

Elk panoramabeeld uit de serie is opgebouwd uit vele losse foto’s die tot een geheel gemonteerd zijn en één fascinerend nieuw beeld vormen. Zo kan Swart de gewenste verdeling tussen land, lucht en water bepalen en de stand van de horizon, de kijkrichting en de beeldhoek aanpassen.

Markante plekken

Moddergat, Zuiderhoofd, Schelphoek of Noorderleeg: de meeste plekken waar Swart fotografeert hebben bijzondere namen. Het zijn markante plekken die zich bevinden aan de rafelranden van de Nederlandse kust, bij oude landaanwinningsgebieden, getijdenhavens of aan het wad. Een stippenkaart met deze locaties is onderdeel van de tentoonstelling, alsook een korte film van Siebe Swart, ‘ Time and Tide wait for no Man ‘: dronebeelden nemen de bezoeker in vogelvlucht mee en geven een impressie van deze bijzondere locaties.

Kunst en natuur

De serie Time & Tide is van grote persoonlijke betekenis voor Swart. Kunst en natuur zijn in dit project onlosmakelijk met elkaar verbonden. Natuur inspireert kunst, terwijl kunst je met andere ogen naar een landschap laat kijken dat je denkt te kennen. Deze overtuiging delen Swart en Mesdag, oprichter en naamgever van Museum Panorama Mesdag. Mesdags negentiende-eeuwse Panorama werd een ode aan het Seinpostduin, een landschap in verdrukking dat beschermd moest worden. Net zoals Swarts fotoserie dwingt het tot nadenken over de gevolgen van ons eigen handelen. De beelden uit deze serie zijn voor Swart gekoppeld aan de dreigende zeespiegelstijging als gevolg van klimaatverandering.

De tentoonstelling Time & Tide is te zien van 17 oktober 2021 tot en met 27 februari 2022 in Museum Panorama Mesdag.

Bij deze tentoonstelling verschijnt binnenkort de gelijknamige publicatie van Siebe Swart: Time and Tide wait for no Man