Op dinsdag 2 juni heropent museum Panorama Mesdag met de tentoonstelling CANDID – de hedendaagse badplaats in beeld. Nu al nostalgisch. De tentoonstelling zou 4 april jl. open gaan, maar kon niet getoond worden door de plotselinge sluiting van het museum vanwege Covid-19. CANDID is nu verlengd en te zien tot en met 28 februari 2021.

CANDID

In deze tentoonstelling geven vier aanstormende fotografen een niet alledaagse kijk op de hedendaagse badplaats, een perspectief dat onbedoeld nostalgischer is geworden. De foto’s zijn in opdracht van het museum gemaakt door de Haagse fotografen Giedo van der Zwan (1967), Mirjam Rosa (1982), Merel Schoneveld (1983) en Sandra Uittenbogaart (1975), die voor de gelegenheid een collectief hebben gevormd. Het resultaat is divers en intrigerend: van rauwe en surrealistische portretten van mensen aan het strand tot een romantisch zicht op zee. De fotografen ensceneren niet en vellen geen oordeel, hun foto’s spreken voor zich. Ze zijn met andere woorden: CANDID.

Eigen signatuur

Sinds het collectief in 2017 onder de vleugels van museum Panorama Mesdag werd opgericht, zijn de fotografen sterk gegroeid. Ze tonen een sterke, eigen signatuur: Giedo van der Zwan richt zijn scherpe lens op nietsvermoedende dagjesmensen, resulterend in dringende en soms absurde beelden; Mirjam Rosa zit de mensen letterlijk op de huid, waaruit een rauw, intiem portret ontstaat; Sandra Uittenbogaart weet keer op keer de chaos van het strandleven te vangen in harmonieuze, verstilde beelden; en Merel Schoneveld vertaalt haar beleving van de badplaats in krachtige zwart-wit composities die zowel vervreemdend als poëtisch aandoen.

Hedendaagse kunst in Panorama Mesdag

Naast de vaste collectie en het indrukwekkende Panorama van Scheveningen van Hendrik Willem Mesdag heeft museum Panorama Mesdag een veelzijdig aanbod van wisselende tentoonstellingen. Naast verdiepende presentaties over negentiende-eeuwse kunst wil het museum ook een podium bieden voor hedendaagse kunstenaars.

Anderhalvemetermuseum

In lijn met de richtlijnen vanuit de overheid heeft museum Panorama Mesdag diverse maatregelen getroffen om iedereen een zo veilig en prettig mogelijk bezoek te kunnen bieden. Minke Schat, directeur museum Panorama Mesdag: “We zijn zo verheugd het museum weer te kunnen openstellen voor bezoekers. We hebben het publiek ontzettend gemist! Nu we maximaal veertig personen per uur kunnen verwelkomen in het museum, kunnen we juist verwonderen en verrijken door rust en contemplatie te bieden. Iedere bezoeker ontvangt een gids met verdiepende informatie over de vaste collectie en over CANDID. Het museumbezoek kan voor- of achteraf worden verlengd door naar de bijbehorende audiotours te luisteren, die aangeboden worden op de website”.

Veilig open

Voor een optimale en veilige spreiding van bezoekers werkt het museum met tijdsblokken. Ieder kwartier kan het museum maximaal 10 bezoekers ontvangen voor een museumbezoek van anderhalf uur. Er is extra aandacht voor hygiëne en er is een vaste route in één richting. Ook zijn er diverse medewerkers aanwezig die zorgen voor een aangename service en publieksbegeleiding. Toegang tot het museum is uitsluitend mogelijk met een online gekocht ticket verkrijgbaar via de website van museum Panorama Mesdag.

Over museum Panorama Mesdag

Museum Panorama Mesdag is een uniek museum met het Panorama van Scheveningen als artistieke hoogtepunt van Hendrik Willem Mesdag. Het is een particulier museum met een vaste collectie van persoonlijke werken van Hendrik Willem Mesdag (1831-1915), zijn vrouw Sientje van Houten (1834-1905) en tijdgenoten. Daarnaast maakt het museum hedendaagse verbindingen en presenteert het tijdelijke tentoonstellingen rond tijdgenoten van Mesdag en het fenomeen panorama.