De tentoonstelling NUDE NOW viert de schoonheid van het lichaam met bijzondere en unieke foto’s van historische beelden van beroemde fotografen tot werken van jonge talenten. Speciaal voor deze expositie zette een aantal fotografen de stap naar videokunst en experimenteren met Virtual Reality. De tentoonstelling NUDE NOW is van 6 juli tot en met 22 september in Museum Hilversum te zien.

‘Nederland kent een rijke particuliere verzameltraditie op het gebied van kunst en fotografie’, aldus Stef van Breugel, directeur Museum Hilversum. ‘Veel collecties van verzamelaars zijn vrijwel onzichtbaar. In de expositie NUDE NOW presenteert Museum Hilversum werken uit de privécollectie van Lindy en Roy Kahmann en de Kahmann Gallery collectie.’

Schoonheid in ruim honderd werken

De tentoonstelling bestaat uit 110 werken van 33 fotografen die samen de geschiedenis van de naaktfotografie weergeven. Foto’s van bekende fotografen als Helmut Newton, Ed van der Elsken en Eva Besnyö worden gepresenteerd naast gevestigde namen als Koos Breukel, Sanne Sannes en Stephan Vanfleteren. Daarnaast is de jongere generatie fotografen vertegenwoordigd met onder ander Bastiaan Woudt, Laura Hospes en Paul Cupido.

Nieuwe ontwikkelingen

De jonge fotografen vieren hun eigen creatieve vrijheid op het thema NUDE NOW door het zoeken naar nieuwe manieren om hun verhaal te vertellen. Zo tonen Hospes en Woudt voor het eerst hun videokunst en ontwikkelden zij, en Carla van de Puttelaar, VR-belevingen. ‘VR geeft een andere intimiteit dan fotografie of video. Je kunt heel dichtbij komen en wordt zelf onderdeel van het werk.’

Preutsheid

Museum Hilversum en gastcurator Roy Kahmann vinden het belangrijk om de ontwikkeling te laten zien en ook de schoonheid van het lichaam te vieren. ‘Waar in de jaren zestig en zeventig het bijna niet bloot genoeg kon, viert nu de preutsheid hoogtij. Op Facebook en Instagram wordt het naakt gecensureerd en ook in de openbare ruimte zien we steeds minder afbeeldingen van bloot’, vertelt Van Breugel. ‘Aan de andere kant worden we dagelijks geconfronteerd met een geperfectioneerde versie van het menselijk lichaam, met gemanipuleerde beelden van modellen in bladen, op televisie en op social media, waar influencers geen selfie posten zonder deze eerst grondig aan te passen met apps en filters.’

Samenwerking

Deze tentoonstelling wordt georganiseerd in samenwerking met Lindy en Roy Kahmann. De VR is mede mogelijk gemaakt door Media Perspectives en de regio Gooi en Vechtstreek. Met speciale dank aan alle deelnemende kunstenaars/fotografen: Antoine d’Agata (FR), Emmy Andriesse (NL), Paul Bellaart (NL), Eva Besnyö (HU), Koto Bolofo (SA), Koos Breukel (NL), Rutger ten Broeke (NL), Paul Cupido (NL), Linelle Deunk (NL), Tiane Doan Na Champassak (FR), František Drtikol (CZ), Ed van der Elsken (NL), Casper Faassen (NL), Gerard Fieret (NL), Marc de Groot (NL), Pieter Henket (NL), Jeroen Hofman (NL), Eikoh Hosoe (JP), Laura Hospes (NL), Rogier Houwen (NL)|, Ata Kandó (HU), Barry Kornbluh (US), Helmut Newton (DU), Carla van de Puttelaar (NL), Sanne Sannes (NL), Viviane Sassen (NL), Alexander Sporre (NL), Schilte & Portielje (NL), Justine Tjallinks (NL), Stephan Vanfleteren (BE), Albert Watson (US), Bastiaan Woudt (NL), Masao Yamamoto (JP).